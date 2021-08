Intel finalmente presenta ARC, la propria linea di GPU discrete

Intel, finalmente, ha presentato in pompa magna la propria linea di GPU discrete dedicate al mercato gaming. Il brand è ARC, mentre le varie generazioni di GPU avranno un nome che richiama il mondo dei giochi di ruolo. La prima generazione è "Alchemist", mentre le prossime saranno "Battlemage", "Celestial" e "Druid": "The Arc brand will cover hardware, software and services, and will span multiple hardware generations, with the first generation, based on the Xe HPG microarchitecture, code-named Alchemist (formerly known as DG2)".

Droni Intel in volo "disegnano" una scheda video, durante la presentazione di Intel ARC

Il gruppo di sviluppo, guidato dall'ex-AMD Raja Koduri (padre dell'uArch VEGA), punta molto - almeno per questa prima generazione di GPU - ad integrare via hardware tutte le feature attualmente disponibili in ambito gaming e IA: "Upcoming Intel Arc graphics products are based on the Xe HPG microarchitecture, a convergence of Intel’s Xe LP, HP and HPC microarchitectures, that will deliver scalability and compute efficiency with advanced graphics features. Alchemist, the first generation of Intel Arc products, will feature hardware-based ray tracing and artificial intelligence-driven super sampling, and offer full support for DirectX 12 Ultimate".

Con tutta probabilità non vedremo, almeno con le GPU "Alchemist", funzionalità avanzate come il DLSS di NVIDIA, ma quello che ci preme che vengano garantiti, parlando da videogiocatori, è un'ottima disponibilità iniziale di schede video e dei driver stabili. Le funzionalità avanzate potranno essere aggiunte in un secondo momento. In molti, sul web, attualmente si stanno prendendo gioco di Intel, memori delle GPU passate, ma questo è un comportamento davvero puerile. Come videogiocatori e utenti finali, al contrario, dovremmo sperare che Intel riesca a produrre delle GPU di alto livello, così da garantire maggiore concorrenza e limitare la problematica del gaming.

Prossimamente dovremmo conoscere con più precisione le specifiche tecniche delle prime GPU, la cui commercializzazione è attesa per il 1Q2022.