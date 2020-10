Intel Pentium Gold G5600F: CPU low budget senza iGPU

Intel, nell'intento di riciclare quanti più die possibile, al fine di non sprecare neppure un singolo pezzo di silicio prodotto con i propri 14nm 3D-Gate, ha deciso di commercializzare una variante con la iGPU disabilitata delle proprie CPU Pentium Gold.

La scheda del Pentium Gold 5600F non è ancora disponibile sul sito Intel, attraverso il database ARK, ma lo possiamo già trovare sugli store online, come ad esempio Amazon.

Osservando la tabella qui di seguito, è possibile constatare come tra la variante classica e la variante F non cambi praticamente nulla. L'eventuale acquirente, però, si ritroverebbe con una iGPU in meno.

Non si conosce ancora il prezzo di commercializzazione (MSRP) del Pentium G5600F, ma supponiamo/speriamo sia più basso della variante "liscia" ($93).