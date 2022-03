Intel presenta la famiglia di GPU Arc A-Series per notebook

Intel ha presentato oggi la famiglia di prodotti grafici Intel Arc per PC portatili. Si tratta delle prime GPU dedicate introdotte sul mercato appartenenti alla famiglia Intel Arc A-Series, che quest'anno comprenderà prodotti per laptop, desktop e workstation.

Intel apre il sipario sui primi laptop basati su Intel Arc e la piattaforma di hardware, software e servizi Arc che consentiranno esperienze grafiche ad alte prestazioni per giocatori e creatori di contenuti in tutto il mondo.

Famiglia Intel Arc A-Series Mobile Graphics

Le grafiche Intel Arc A-Series saranno alla base di un’ampia gamma di prodotti mobile, e molte delle prime grafiche Arc 3 saranno inserite in dispositivi Intel Evo. Vi saranno due offerte di prodotto iniziali: A350M per prodotti ultrasottili e A370M per prodotti thin-and-light con maggiori prestazioni.

I prodotti Intel Arc 3 offrono gaming e creazione di contenuti avanzati a 1080p di risoluzione. I laptop basati su Arc A370M offriranno più di 60 fps a 1080p su tanti videogame tra i più diffusi.

I prodotti Arc 5 e Arc 7 offriranno le stesse capacità avanzate di creazione di contenuti unite a prestazioni grafiche e di calcolo migliorate. Queste schede grafiche avranno un maggior numero di core X e , maggiore ray tracing e più memoria GDDR6 rispetto ai prodotti Arc 3.

, maggiore ray tracing e più memoria GDDR6 rispetto ai prodotti Arc 3. I primi laptop Arc 3 sono ora disponibili in preordine, mentre i laptop Arc 5 e Arc 7 arriveranno all'inizio dell'estate.

I primi laptop dotati di grafiche Intel ARC

Molti dei primi laptop con Intel Arc saranno prodotti certificati Intel Evo con i più recenti processori Intel Core di dodicesima generazione. Consentiranno agli utenti di ottenere il massimo da macchine sottili e leggere con connettività Wi-Fi 6 e dalla notevole reattività e durata della batteria. La potenza aggiuntiva della grafica Intel Arc renderà disponibili nuove e migliorate capacità di gioco e creazione di contenuti su dispositivi mobili. Ulteriori informazioni sui laptop delle aziende OEM partner sono disponibili sul video di lancio.

Microarchitettura Xe High Performance Graphics

Tutti i prodotti Arc A-Series sono basati sulla nuova microarchitettura Intel Xe High Performance Graphics (HPG), o Xe HPG in breve, progettata specificamente per i giocatori e i creators. Le tecnologie Intel Xe HPG consentono alla piattaforma Arc di offrire prestazioni, efficienza e scalabilità eccezionali. Le caratteristiche includono:

Potenti core X e con motori di intelligenza artificiale integrati Intel Xe Matrix Extensions (XMX) fornendo un aumento di 16 volte della capacità di elaborazione rispetto alle tradizionali unità vettoriali GPU per completare le operazioni di inferenza. La maggiore potenza di calcolo può contribuire a migliori prestazioni nei carichi di lavoro di produttività, gaming e creazione di contenuti.

con motori di intelligenza artificiale integrati Intel Xe Matrix Extensions (XMX) fornendo un aumento di 16 volte della capacità di elaborazione rispetto alle tradizionali unità vettoriali GPU per completare le operazioni di inferenza. La maggiore potenza di calcolo può contribuire a migliori prestazioni nei carichi di lavoro di produttività, gaming e creazione di contenuti. Il Media Engine di X e supporta l'accelerazione per la più ampia serie di codec e standard video e include la prima codifica e decodifica AV1 con accelerazione hardware del settore. AV1 è fino al 50% più efficiente del codec più diffuso, H.264, e del 30% più efficiente rispetto a H.265.

supporta l'accelerazione per la più ampia serie di codec e standard video e include la prima codifica e decodifica AV1 con accelerazione hardware del settore. AV1 è fino al 50% più efficiente del codec più diffuso, H.264, e del 30% più efficiente rispetto a H.265. Il Display Engine di Xe è pronto per display HDR ad alta risoluzione e refresh rate grazie al supporto degli standard più recenti tra cui Display Port 2.0 10G per 4K a 120 Hz non compresso.

Tecnologie e partnership per il gaming

Ogni GPU Intel Arc, da Intel Arc 3 a Intel Arc 7, supporterà completamente DirectX 12 Ultimate e tecnologie di gioco avanzate come il ray-tracing con accelerazione hardware, Xe Super Sampling (XeSS).

Le tecnologie DirectX 12 Ultimate comprendono ray tracing, variable rate shading, mesh shading e sampler feedback.

La tecnologia X e SS di upscaling delle immagini, basata su AI, sarà utilizzata per accrescere in maniera significativa le prestazioni di gaming, ad esempio abilitando un videogioco a funzionare con una risoluzione 4K mantenendo prestazioni paragonabili all’uso con risoluzione 1080p nativa.

SS di upscaling delle immagini, basata su AI, sarà utilizzata per accrescere in maniera significativa le prestazioni di gaming, ad esempio abilitando un videogioco a funzionare con una risoluzione 4K mantenendo prestazioni paragonabili all’uso con risoluzione 1080p nativa. Intel si impegna a fornire driver al day 0, driver pronti per il gioco e collabora con studi di sviluppo di tutto il mondo per garantire che i titoli di nuova generazione siano ottimizzati per le GPU Arc e tecnologie come X e

XeSS sarà lanciato quest'estate, supportato da più di 20 giochi. Intel prevede di mettere l'SDK e i tool XeSS a disposizione di chiunque li voglia implementare, garantendone l'adozione su un'ampia gamma di software e hardware.

Intel Deep Link

Ogni piattaforma mobile Arc supporta la tecnologia Intel Deep Link che consente alle GPU Arc di funzionare senza problemi con le CPU e la grafica integrata di Intel per migliorare le prestazioni di gioco, creazione di contenuti e streaming con le seguenti funzionalità:

Hyper Encode : combina motori multimediali da tutta la piattaforma per accelerare i carichi di lavoro di codifica video fino al 60% rispetto alle prestazioni di una sola GPU Iris X e1 .

: combina motori multimediali da tutta la piattaforma per accelerare i carichi di lavoro di codifica video fino al 60% rispetto alle prestazioni di una sola GPU Iris X . Hyper Compute : utilizza la potenza combinata dei motori di elaborazione e di AI presenti nell'intera piattaforma Intel, come i processori Intel Core, la grafica Iris X e e le GPU Intel Arc, per accelerare diversi nuovi carichi di lavoro.

: utilizza la potenza combinata dei motori di elaborazione e di AI presenti nell'intera piattaforma Intel, come i processori Intel Core, la grafica Iris X e le GPU Intel Arc, per accelerare diversi nuovi carichi di lavoro. Dynamic Power Share: assegna in modo intelligente e automatico la priorità alle prestazioni del motore in base al carico di lavoro, inviando maggiore potenza al processore Intel Core o al prodotto grafico Intel Arc secondo necessità, aumentando le prestazioni fino al 30% nella creazione e nelle applicazioni ad alta intensità di calcolo.

Intel Arc Graphics Community Experience

Intel collabora con la community e i propri partner per creare un portfolio sempre più grande di videogiochi e applicazioni multimediali ottimizzate, rese disponibili agli utenti delle grafiche Intel Arc in speciali bundle di lancio.

I bundle variano a seconda del sistema e della regione geografica, ma il primo sarà introdotto ad aprile con il lancio dei prodotti A-Series mobile.

Intel offrirà alla community di Arc un flusso costante di concorsi e promozioni come ad esempio loot drop ed eventi play-to-win mensili.

Intel offre inoltre la app Arc Control, un’unica interfaccia e un hub all-in-one che dà agli utenti il pieno controllo dell’esperienza di gaming. Presenta profili di prestazioni personalizzati, streaming integrato, una videocamera virtuale, download integrato del driver Game ON, game capture automatica e molto altro. Intel Arc Control supporta Intel Iris Xe, Intel Iris Xe MAX e le GPU Arc per un’esperienza software unificata.

Risorse per gli sviluppatori

Intel fornisce tool avanzati oneAPI cross-architettura per aiutare gli sviluppatori di videogame e i creatori di contenuti a trarre il massimo dalle esclusive capacità delle CPU Intel e delle GPU Arc, e a ottimizzare le applicazioni per le massime prestazioni visive.