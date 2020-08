IPC di Tiger Lake migliore dell'IPC di Ice Lake, ma non di troppo

Poiché Intel ha affermato che i benchmark di cui tenere conto non sono né Cinebench, né Blender, né HandBrake, ma Zip, Firefox o Office (cioè i minibenchmark integrati in Geekbench), possiamo ragionevolmente supporre che l'IPC di Tiger Lake, contrariamente a quanto si vocifera, non sopravanzerà più di tanto l'IPC di Ice Lake.

Gli ultimi leak, infatti, ci mostrano una CPU Tiger Lake (Core i7-1165G7) essere circa il 21% più veloce di una CPU Ice Lake (Core i7-1065G7), a fronte di un aumento di frequenza - su tutti e quattro i core - del 14% circa. Questo significa, sfruttando i dati che abbiamo al momento a disposizione, che Tiger Like avrà un IPC di sirca il 6-7% migliore rispetto ad Ice Lake. Non si tratta certamente di un buon presupposto, se pensiamo che Zen3 migliorerà di un ulteriore 15% l'IPC di Zen2.

Nonostante questi score non troppo rassicuranti, non cci sentiamo ancora di bocciare la prossima uArch di Intel, in quanto continuiamo a considerare GeekBench una suite di benchmark poco affidabile. Prima di tirare le somme dovremo attendere i benchmark effettuati con software seri come, appunto, Cinebench, Blender e HandBrake.