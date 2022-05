KIOXIA EXCERIA PLUS, in prova la microSDXC da ben 1TB!

Ricordate i tempi in cui era un motivo di vanto per noi appassionati di tecnologia possedere un dispositivo mobile con all'interno una microSD da 1GB?

A distanza di circa tre anni dalla commercializzazione della prima microSDXC dalla significativa capacità di ben 1TB, sempre più produttori hanno messo a disposizione differenti soluzioni per offrire le migliori performance in base alle necessità dei consumatori.

C'è chi ha deciso di puntare tutto sulla mera capacità senza preoccuparsi delle reali performance, c'è chi ha invece pensato di offrire una maggiore velocità di lettura puntando al settore gaming (Vedi i possessori di Nintendo Switch ad esempio) e c'è invece chi come KIOXIA ha pensato espressamente alle action camera.

Protagonista di questo nostro articolo è difatti la microSDXC EXCERIA PLUS nel taglio da 1TB fornitaci da KIOXIA, classe UHS-1 Classe V30 U3 C10 A1, a breve disponibile per una somma che si aggira intorno alle 200€ (In linea con le proposte concorrenti).

Prima di cimentarci nel pieno di questa nostra prova, avrei una domanda da porvi:

sicuramente si tratta attualmente di un prodotto pensato per un bacino limitato di utenti, questo è chiaro, ma vi rendete conto di quanto veloce procede il progresso tecnologico? Personalmente, riflettere sulla possibilità di ridurre a tali dimensioni un tale quantitativo di memoria mi fa tanto entusiasmare quanto rabbrividire!

Nelle precedenti puntate dedicate ai dispositivi di archiviazione mobile:

Toshiba U363 & U364 32GB, in test le nuove pendrive TransMemory

In prova la pendrive U365 128GB di Toshiba con memoria BiCS FLASH

Toshiba M203, in prova la microSDXC da ben 256GB!

In prova le chiavette USB U301 128GB e U365 256GB,

insieme alla microSD Exceria High Endurance 128GB di KIOXIA

KIOXIA U366 128GB, in prova la chiavetta USB per eccellenza

La microSD è arrivata in redazione all'interno del classico blister che potrà trovare anche l'utente finale al momento dell'acquisto, con il prodotto che risulta "sigillato" da un guscio di plastica trasparente che al contempo lo mette in risalto.

Vengono sottolineate le velocità in lettura della memory card nel taglio fornito, pari a circa 100MB/s in lettura e 85MB/s in scrittura, unitamente alla garanzia di ben 5 anni.

Si dà particolare risalto all'utilizzo di componentistica di alta qualità tra cui la resistenza ad un alto range di temperature (-25/85°C senza condensa), unitamente alle certificazioni IPX7 (Waterproof), X-ray Proof (Conformità ISO7816-1) con tanto di resistenza alla scariche elettrostatiche e Shockproof per cadute fino a 5m di altezza.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.

La stessa confezione enfatizza la classe della scheda, ossia UHS-1 Classe V30 U3 C10 A1, unitamente al classico adattatore LADP1 fornito in bundle, utile per utilizzare la microSD anche su prodotti che utilizzano le SD Card di formato standard.

Sull'aspetto fisico non c'è molto da sottolineare, alla fine dei conti le memorie microSD seguono sempre il medesimo standard di riferimento, se non che KIOXIA ha deciso di regalare alla suddetta scheda un tratto distintivo consistente da una linea di colore magenta piazzata tra i caratteri che la identificano.

Da notare inoltre sul retro la finitura in tinta verde che tanto ricorda gli storici PCB dei componenti per computer, unitamente alla etichetta del chip di memoria che suggerisce il luogo di produzione (Giappone).

Tale microSD nel taglio in prova da 1TB è la punta di diamante della lineup EXCERIA PLUS, e come tale per via della capacità punta ad offrire una quantità di archiviazione da capogiro in uno spazio così ridotto.

Per darvi un'idea di quanto folle può essere una microSD del genere abbiamo deciso di affiancarla ad un ormai "vecchio" HDD da 1TB, ossia il "classico WD Blue 1TB 7.200RPM con 64MB di cache che spopolava nelle configurazioni hardware del decennio scorso. Il confronto tra le dimensioni ed il peso, considerando la medesima capacità di archiviazione, è senza dubbio disarmante.

Numero Stimato Scatti fotografici* Minuti video** Capacità 5MPx 10MPx 18MPx HD (12 Mbps) Full HD (21 Mbps) 4 K (100 Mbps) 1 TB 650,840 304,420 154,070 10,480 5,990 1,258 512 GB 325,420 152,210 77,030 5,240 2,990 629 256 GB 162,710 76,100 38,510 2,620 1,490 314 128 GB 81,350 38,050 19,250 1,310 740 157 64 GB 40,670 19,020 9,620 650 370 78 32 GB 20,330 9,510 4,810 320 180 39 * Scatti approssimativi con rapporto di compressione ipotizzato pari a 1/4

* Tempo di registrazione approssimativo (Vedi la Aukey AC-LC2 che riporta una previsione di circa 93H)

La tabella qui sopra allegata, fornita ufficialmente da KIOXIA, fa davvero venire i brividi se si pensa alla capacità di archiviazione in relazione alle dimensioni della stessa!

Anche questa microSD arriva con formattazione predefinita di tipo exFAT, e garantisce un totale di circa 921GB disponibili (In pari rispetto ai 921.6GB suggeriti dal produttore sul retro della confezione).

• Ricordiamo che il file system exFAT è stato creato appositamente, oltre che per i dispositivi di archiviazione mobile, per essere compatibile con più sistemi operativi e diversi prodotti, senza dimenticare il supporto ai file con dimensioni maggiori di 4GB e cartelle con più di 1000 file.

Com'è possibile notare dai nostri test, effettuati sfruttando la nostra configurazione di test per i videogame unitamente al lettore di schede Transcend TS-RDF5K, la microSD Exceria High Endurance riesce a mantenere le aspettative prospettate, mostrando i muscoli nei test di scrittura dove si è dimostrata superiore alla comunque discreta Exceria High Endurance da 128GB testata lo scorso anno.

Mediamente abbiamo osservato una velocità di lettura pari a circa 90-95MB/s, velocità di scrittura pari a circa 85MB/s (Valore fondamentale per mantenere il corretto rendimento durante la registrazione video) e velocità media di accesso alla memoria pari ad appena 0.43ms.

Considerando dunque le prestazioni ottenute in linea con le promesse effettuate dal produttore, e non meno importante la garanzia di ben 5 anni, non possiamo fare altro che promuovere a pieni voti anche questa microSDXC EXCERIA PLUS da 1TB di KIOXIA. Certo, lo ripetiamo, non è un prodotto "accessibile a/e per tutti" ma può sicuramente fare la differenza per tutti coloro i quali realmente lo necessitino.

Si ringrazia come sempre KIOXIA per il sample gentilmente offerto 😇