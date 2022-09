Le CPU Intel di 13th generazione saranno miste, un po' Rocket Lake, un po' Alder Lake

Secondo quanto riportano alcuni giornalisti del settore, le CPU Intel di tredicesima generazione che troveremo in commercio saranno caratterizzate da Die di generazioni differenti. Come ci mostra il portale tedesco 3DCenter.org, infatti, le CPU Core i7 ed i9 sfrutteranno i nuove Die Raptor Lake, mentre i Core i3 saranno basati sui Die Alder Lake. I core i5, in ultimo, saranno caratterizzati da Die di entrambe le generazioni: le varianti K saranno basate sui Die Raport Lake, mentre le varianti con il moltiplicatore bloccato dai Die Alder Lake.

CPU Generazione uArch Core (PCore/ECore/Thread) Cache L2 Cache L3 i9-13900K/13900KF 13th Raptor Lake 8/16/32 32 MB 36 MB i9-12900K/12900KF 12th Alder Lake 8/8/24 14 MB 30 MB i7-13700K/13700KF 13th Raptor Lake 8/8/24 24 MB 30 MB i7-12700K/12700KF 12th Alder Lake 8/4/20 12 MB 25 MB i5-13600K/13600KF 13th Raptor Lake 6/8/20 20 MB 24 MB i5-12600K/12600KF 12th Alder Lake 6/4/16 9,5 MB 20 MB i5-13600/13500 13th Alder Lake 6/8/20 11,5 MB 24 MB i5-12600/12500 12th Alder Lake 6/0/12 7,5 MB 18 MB i3-13400 13th Alder Lake 6/4/16 9,5 MB 20 MB i3-12400 12th Alder Lake 6/0/12 7,5 MB 18 MB i3-13100 13th Alder Lake 4/0/8 5 MB 12 MB i3-12100 12th Alder Lake

Questa decisione, da parte di Intel, sebbene possa far storcere il naso ad alcuni utente, si rende necessaria per permettere di accentrare la produzione sulle CPU di fascia medio alta, attualmente il punto debole nei confronti dell'offerta di AMD. Grazie alle economie di scala concentrate su pochissimi modelli, infatti, potremmo trovare sul mercato le CPU Core i9 ed i7 Rocket Lake ad un prezzo molto concorrenziale. Forse proprio per questo, annusando l'aria che tira, AMD ha deciso di prezzare le prossime CPU Ryzen 7000 in maniera tanto conservativa. Molti, infatti, si aspettavano prezzi molto più elevati.

Secondariamente, Intel potrebbe essersi convinta a far ciò considerati i consumi delle CPU Raptor Lake. Un prezzo di commercializzazione molto competitivo potrebbe convincere gli utenti a sorvolare sui consumi fuori dai parametri. A causa dell'aumento dei prezzi dell'energia, diventerà sicuramente un fattore di cui tener conto molto attentamente.

Non c'è che dire, questo inverno si prospetta davvero una bella lotta tra Intel ed AMD!