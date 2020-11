Liquid Freezer II 420 in prova, ARCTIC non si ferma più!

Spesso e volentieri, ci capita di pensare "perchè tale azienda ha deciso di produrre un qualcosa di simile?". La domanda nasce spontanea, a prescindere dal prodotto in oggetto, di qualsiasi categoria si possa trattare.

Un recente esempio nel settore automotive è rappresentato da Toyota che, unendo follia e voglia di esagerare, ha tolto dal cilindo la Yaris GR, un mostriciattolo dal peso di 1280Kg dotato di trazione 4X4 e spinto da propulsore 3 cilindri 1.600cc Turbo da oltre 260HP, un'auto che spicca tra la monotonia del mercato ed irrompe in una categoria a se, minando l'esistenza delle "sportive" più blasonate.

A nostro modo di vedere, quando la passione incontra la follia, la domanda corretta da fare in questi casi è al contrario, ed ossia "se si può, perchè non farlo?!".

Seguendo tale filosofia ARCTIC, azienda che a nostro parere - e di molti altri - vanta il miglior dissipatore AiO in commercio accompagnato da un ottimo dissipatore ad aria di fascia alta aggiunto di recente, ha deciso di ampliare ulteriormente la linea Liquid Freezer II con il formato da 420!

Si tratta di un formato davvero poco comune, in quanto tanto esagerato lato performance per gli utenti comuni quanto per le dimensioni complessive (Difatti in commercio come AiO di questa taglia si tra solo l'Eisabaer 420 di Alphacool) che a momenti richiedono l'utilizzo di case appositi.

Come abbiamo già visto in precedenza con il suo "fratello minore", ad oggi è già difficile trovare un case che supporti un AiO da 360, figuriamoci questo. Ma dal momento in cui ci si trova ad avere una certa importanza sul mercato, come si fa a non commercializzare un prodotto di questo calibro e qualità, per giunta alla modica cifra di appena 119.99€?

Sopratutto per i soli 10€ di differenza rispetto al fratello minore, gli appassionati che vogliono puntare ad un dissipatore simile non avranno poi troppa difficoltà a trovare un enorme case per ospitarlo oppure, come nel mio caso per rendere giustizia alla follia di Arctic, armarsi di dremel e far spazio nei propri case facendo tesoro di ogni millimetro disponibile al loro interno!

iTek ha fatto i salti di gioia quando ha scoperto che, per dimostrare le capacità del prodotto,

armato di Dremel ho deciso di far spazio al suo interno con la forza!

