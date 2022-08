Meteor Lake, la prima CPU modulare di Intel sarà quasi completamente prodotta da TSMC

Negli ultimi anni Intel ha incontrato notevoli difficoltà nello sviluppo di nodi produttivi allo stato dell'arte, lasciando il primato tecnologico a TSMC: dopo aver fallito con i nodi da 10nm e 7nm, Intel sta infatti utilizzando le FAB di TSMC per produrre con i nodi più avanzati. Un esempio lo sono le GPU Intel della serie ARC, prodotte a 6nm con il nodo N6 di TSMC.

Oggi, attraverso il portale giapponese PC-Watch, veniamo a sapere che Intel produrrà presso le FAB TSMC in maniera ancora più copiosa con le CPU Meteor Lake, attese nel 4Q del 2023, come era già stato preannunciato oltre un anno fa. Secondo quanto è emerso, queste CPU saranno caratterizzate da un design modulare (chiplet) già visto con le CPU Ryzen di AMD fin dalla loro introduzione.

Dalla foto del prototipo notiamo come i principali componenti di Meteor Lake saranno realizzati da TSMC, mentre a carico delle fonderie di Intel rimarranno solo l'Interposer (Foveros) e la DPU (Data Processor Unit, realizzata dall'ex-Altera):

Interposer @ Intel 22nm

CPU @ TSMC 6nm

GPU @ TSMC 5nm

IO Die @ TSMC 6nm

DPU @ Intel 4 (7nm)

Si tratta, come è possibile notare, di un vero e proprio Arlecchino di silicio, realizzato per gestire al meglio i costi di R&D e di produzione. Evoluzione di Meteor Lake sarà Arrow Lake, il quale integrerà un nuovo Bus di comunicazione, UCIe (Universal Chiplet Interconnect Express), il quale permetterà latenze molto più basse tra i vari chiplet, anche in configurazioni multi CPU. Arrow Lake è atteso per le fine del 2024, l'inizio del 2025, cioè tra la presentazione di Zen5 e Zen6 con tutta probabilità.