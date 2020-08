Recensione Cooler Master MasterLiquid ML240P Mirage

Voglia di personalizzare il computer. E' il fenomeno che ha preso piede negli ultimi anni. E' la moda del momento recepita da tutti i grandi produttori di hardware: qui in redazione ne stiamo vedendo di tutti i colori (letteralmente) tra schede video e memorie che integrano sistemi di illuminazione avanzati, schede madri con cover realizzate a stampa 3D per giungere, infine, ai classici case a torre con forme inimmaginabili sino a qualche tempo fa. Non abbiamo ancora messo le mani sulle unità SSD RGB, ma state pur certi che non tarderemo a farlo.

Poteva un gigante come CoolerMaster mancare all'appello? Assolutamente no! La casa taiwanese ha gettato solide basi in questo contesto da sempre, dominando la scena del modding e della personalizzazione domestica con la linea "Make It Yours". Tastiere, Mouse, Case, sistemi di raffreddamento ad aria ed a liquido: prodotti dalla qualità indiscussa che sono stati sviluppati con attenzione massima verso il gusto estetico.

Il MasterLiquid ML240P Mirage rappresenta la quintessenza di questa filosofia. Si tratta di un sistema di raffreddamento a liquido AIO* compatibile con ogni piattaforma domestica recente**, capace di garantire un eccezionale livello di personalizzazione grazie all'integrazione di LED RGB/A-RGB*** ad alta luminosità. A detta del produttore, ML240P dovrebbe offrire prestazioni di raffreddamento tali da tenere a bada anche i microprocessori più bollenti, sia nel funzionamento in condizioni standard che in quello fuori specifica; dulcis in fundo, l'impiego di pompa e ventole a bassa rumorosità garantirebbe un buon livello di comfort acustico.

Vogliamo verificare assieme? ;-)

Glossario

*AIO: sistema di raffreddamento a liquido pronto all'uso che integra radiatore, ventole, tubazioni e gruppo piastra/pompa del liquido nella stessa confezione, in genere venduto a prezzo competitivo.

** Per piattaforma domestica recente intendiamo si intendono quelle che vanno dal Socket LGA 775 in poi, sino a giungere a quelle dei giorni nostri (LGA serie 2000, AMD serie TR4).

*** I sistemi di illuminazione LED RGB ed A-RGB differiscono per il fatto che in quelli RGB tutti i led posizionati su una stessa striscia assumono solo ed esclusivamente lo stesso colore; nei modelli A-RGB, i led posizionati su una stessa striscia possono assumere colorazioni diverse.