Mountain lancia Makalu 67, il primo mouse al mondo con sensore PixArt PMW3370 da 19000DPI

Mountain, produttrice di periferiche innovative di altissima classe con un design estremamente ergonomico concepito per offrire all'utente prestazioni eccezionali, presenta il suo primissimo mouse per gaming, il Makalu 67, leggerissimo, dotato dell'innovativo sensore Pixart PMW3370, con risoluzione fino a 19000 DPI, distanza LOD di 1-2 mm e tasso d'errore di 0,5%, un mouse significativamente superiore al suo predecessore 3389.

Con un peso di soli 67 g, il Makalu 67, offre un mouse per gaming di medie-grandi dimensioni con un peso paragonabile ai mouse per gaming di dimensioni molto inferiori, dotato di un corpo a costole che elimina il peso non necessario, assicurando una struttura rigida con il massimo comfort.

Tutte queste caratteristiche sono state ottenute senza sacrificare l'integrità strutturale. Il Makalu 67 è costruito per resistere a una forza di 5 kg, per evitare pressioni accidentali dei pulsanti dovute a un'eccessiva pressione di presa del corpo del mouse nei momenti in cui il gioco si riscalda.

I piedini al 100% in PTFE garantiscono la massima scorrevolezza mentre gli interruttori Omron 50M assicurano clic sempre affidabili e soddisfacenti per molti anni. Con un cavo Mountain Lifeline caratterizzato da una flessibilità stupefacente, superiore a qualunque altro mouse, il Makalu 67 rappresenta l'ultimo stadio prima di passare al wireless.

Pilotato dal software Base Camp della Mountain, il mouse Makalu 67 può essere personalizzato in base alle preferenze dell'utente.

"Negli ultimi due anni, abbiamo lavorato sulle nostre periferiche per gaming con l'obiettivo di creare prodotti orientati all'utente per consentire ai gamer più accaniti di sviluppare le loro migliori prestazioni. Abbiamo lanciato la tastiera Everest nei primi mesi di quest'anno e la risposta della comunità è stata incredibile. Adesso siamo orgogliosi di presentare il mouse Makalu 67 per offrire ai gamer un'esperienza di gaming desktop totale", ha dichiarato Tobias Brinkmann, fondatore e amministratore delegato di Mountain. "I gamer richiedono sempre le migliori attrezzature per essere in grado di raggiungere le loro massime prestazioni; per questo motivo abbiamo sviluppato il Makalu 67 interamente, per offrire ai gamer la possibilità di ottenere il massimo".

PREZZO E DISPONIBILITÀ:

Già pre-ordinabile dal sito www.mountainggshop.com al prezzo di 59.99€, il mouse Makalu 67 di Mountain sarà disponibile con consegne a partire da Ottobre 2020.

CARATTERISTICHE DEL MOUSE MOUNTAIN MAKALU 67: