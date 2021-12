Numerose MoBo con chipset A320 ricevono BIOS per le CPU Ryzen 5000

Nell'arco delle ultime settimane, diversi vendor stanno rilasciando BIOS aggiornati dedicati alle schede madri A320 per supportare le più recenti CPU Ryzen 5000. Tra questi produttori possiamo citare (in rigoroso ordine alfabetico): Asus, Biostar e Gigabyte. Qui alcuni esempi:

BIOS della ASUS Prime A320M-A

BIOS della Biostar A320H

BIOS della Gigabyte GA-A320M-H Rev. 2.0

Ancora indietro, invece, MSI: sul proprio sito non sono disponibili BIOS dedicati alle schede madri dotate del chipset A320 che permettano l'installazione delle CPU AMD Ryzen della serie 5000. Si spera che nell'anno nuovo la casa taiwanese possa colmare questa lacuna, in quanto sarebbe uno smacco non di poco conto dal punto di vista dell'immagine. AsRock si pone in una via di mezzo, avendo aggiornato il BIOS di un terzo delle proprie schede madri basate sul chiset A320:

Ricordiamo, in ultimo, che alcune schede madri permettono l'utilizzo delle CPU Ryzen della serie 5000 solo con il TDP settato al massimo a 65W, a causa di sezioni di alimentazione non prroprio allo stato dell'arte. Controllate attentamente la pagina web della vostra scheda madre prima di effettuare l'acquisto della nuova CPU!