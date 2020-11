NVIDIA punta sulla RTX 3060 Ti per limitare le vendite delle schede RDNA2

NVIDIA, incapace di garantire un adeguato volume di schede RTX 3090, RTX 3080 e RTX 3070, nonostante un lancio in grande stile, ha deciso di annunciare anche la scheda video RTX 3060 Ti, al fine di attirare le attenzioni dei giocatori impossibilitati ad investire grosse somme di denaro (o per scelta, o per cause oggettive) nel proprio PC.

La GPU che andrà ad equipaggiare la RTX 3060 Ti sarà una versione pesantemente castrata della GA104 che già equipaggia la RTX 3070. In questo modo, NVIDIA potrebbe finalmente trovare una collocazione a tutti quegli scarti che si stanno venendo a creare a causa degli 8nm FinFET di Samsung, caratterizzati da una resa produttiva non allo stato dell'arte.

Scheda Video Full Chip RTX 3070 RTX 3060 Ti GPU GA104 GA104-300 GA104-200 Superficie 392 mm2 CUDA Core 6144 5888 4864 Frequenza - 1500 MHz 1410 MHz Turbo - 1725 MHz 1665 MHz TDP - 220W 180W Prezzo (MSRP) - $499 $399

Considerando che si tratta di una scheda basata su una GPU pesantemente "cuttata", dovremmo aspettarci un quantitativo di schede commercializzate ben superiore rispetto a quanto accaduto alle sorelle maggiori, già a partire dalla data di commercializzazione, il 2 dicembre.

In ultimo, secondo le ultime voci, le prestazioni dovrebbero essere in linea con quelle garantite dalla RTX 2080 Super, e del circa il 10-15% inferiori a quelle garantite dalla RTX 3070.