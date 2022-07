NVIDIA rinnova la linea Entry Level con la GTX 1630, ma delude

Con il tracollo delle monete virtuali e con il taglio degli ordinativi di Wafer presso TSMC da parte delle più grandi aziende, ci saremmo aspettati da parte di NVIDIA un prezzo davvero più concorrenziale per la nuova GPU Entry Level della casa. Con un MSRP pari a 169 Dollari, la GTX 1630 si presenta come un prodotto difficilmente vendibile ... almeno in un mercato normale (sappiamo tutti che il marchio può fare miracoli!).

Gainward GeForce GTX 1630 Ghost Review - Challenging the AMD RX 6400 (TechPowerUp!)

GeForce GTX 1630 4GB review (Guru3D)

Due testate hanno pubblicato le prime recensioni di questa scheda video e c'è stata una delusione generale: la GTX 1630 riesce a malapena a pareggiare le prestazioni della GT 1050Ti, uscita nel 2016, ben 6 anni fa, e ad un prezzo di partenza di 139 Dollari.

Scheda Video NVIDIA GTX 1050Ti NVIDIA GTX 1630 AMD RX 6400 GPU GP107-400 TU117-150 NAVI 24XL uArch Pascal Turing NAVI2 Nodo 14nm 12nm 6nm TDP 75W 75W 53W Connettori PCI-E 6 Pin PCI-E 6 Pin - Memoria 4GB GDDR5 4GB GDDR6 4GB GDDR6 Memory BUS 128 Bit 64 Bit 64 Bit Interfaccia PCI-E 3.0 16x PCI-E 3.0 16x PCI-E 4.0 16x MSRP 139$ 169$ 159$

Come è possibile osservare dai grafici presenti nella recensione di TechPowerUp!, la GeForce GTX 1630 fornisce un rapporto prezzo/prestazioni decisamente peggiore rispetto alla scheda RX 6400 di AMD (questa viene venduta ad un prezzo simile e non necessita di un connettore PCI-E 6 pin esterno). Nella recensione di Guru3D, invece, possiamo notare come la GTX 1630 a volte, alla risoluzione FullHD, sia anche del 20% più lenta della GT 1050Ti (ad esempio, in The Witcher III).

Alla luce di queste prime recensioni, risulta difficile consigliare la GTX 1630, anche solo per aggiornare un vecchio PC. Se proprio si vuole acquistare una scheda video di fascia bassa, conviene acquistare una AMD Radeon RX6400 o una GTX 1650 / GT 1050Ti nel mercato dell'usato, se si vuole rimanere in casa NVIDIA. La GTX 1630 può rimanere a marcire sugli scaffali, a questo prezzo, secondo la nostra opinione.