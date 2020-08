NVIDIA RTX serie 3000, tra dissipatori triple slot e connettori 12 pin

La data di presentazione delle schede video NVIDIA basate sulle GPU "Ampere" si sta avvicinando e, piano piano, i rumor delle settimane passate si stanno trasformando in realtà. In particolare, poiché le prestazioni le conosceremo solo al momento della pubblicazione delle varie recensioni, suscitano particolare interesse due caratteristiche di questa nuova serie di schede video.

La prima caratteristica, decisamente singolare, sarà la presenza di un connettore di alimentazione ausiliario da 12 pin, per le schede di fascia alta, al posto delle classiche combo 6+8 pin o 8+8 pin. Questa decisione è stata presa perché le GPU Ampere sembra siano dei veri e propri "forni", e quindi richiederanno una sezione d'alimentazione di un certo livello, come abbiamo avuto modo di anticipare.

Connettori PCI-E 6 Pin 8 Pin 6+8 Pin 8+8 Pin 12 Pin Potenza Erogata 75 Watt 150 Watt 225 Watt 300 Watt 600 Watt

Come è possibile osservare dalla tabella, il connettore 12 Pin, il cui nome completo è "Molex Micro-Fit 3.0 12-pin", permetterà di elargire un'alimentazione supplementare doppia rispetto alla combo 8+8 Pin. Il tutto, quindi, si tradurrà nella commercializzazione di schede video caratterizzate da un TGP molto più elevato rispetto alle schede della scorsa generazione. La causa di ciò potrebbe essere ricercata nell'utilizzo del nodo 7nm EUV di Samsung, meno raffinato rispetto al nodo N7/N7+ di TSMC, utilizzato da AMD per la produzione delle proprie CPU e GPU.

Un elevato consumo implica un'elevata quantità di calore da smaltire e, quindi, la necessità di utilizzare dissipatori più pesanti ed imponenti. L'immagine qui in basso lascia poco spazio all'immaginazione: le GPU "Ampere" richiederanno dissipatori mastodontici. La variante Founders Edition del modello di punta, infatti, sarà dotata di un dissipatore triple slot e dual fan, al fine di tenere a bada il rumoreggiato TGP di 350W (In overclock, quindi, potremmo raggiungere i 500W senza troppi problemi, con sistemi di raffreddamento non esotici, come ad esempio il raffreddamento a liquido).

Il Dissipatore della RTX 3080. Fonte: ChipHell.com