NZXT, in prova il RGB & FAN controller con strisce LED A-RGB HUE V2

Sebbene iniziare un articolo del genere con una frase del genere sia come aprire il vaso di Pandora, sappiamo bene che "ogni giocatore che si rispetti" oggigiorno non può non avere un'adeguata retro-illuminazione interna che metta in risalto le componenti del proprio PC.

Negli anni abbiamo discusso a lungo sui tanti prodotti di questa categoria, sia per le effettive qualità che per le differenti caratteristiche offerte da ogni azienda, ma quest'oggi vogliamo nuovamente soffermarci su di una rinnovata "combo" che potrebbe far gola a molti appassionati.

NZXT ci ha di recente contattato proponendoci di testare in prima persona il kit "entry-level" composto dal RGB&FAN Controller, una "centralina" capace di gestire due canali per strisce LED A-RGB e tre differenti canali per alimentare/controllare fino a nove ventole, in accoppiata a due strisce LED A-RGB da 30cm.

Certo, sappiamo bene che a prima vista si tratta di un'accoppiata non troppo differente dalle soluzioni concorrenti, ma bisogna ricordare che a gestire tutto il sistema vi è l'utility proprietaria NZXT CAM, un "piccolo dettaglio" che cambia tutte le carte in gioco.

Il prezzo di listino di questa accoppiata ammonta a circa 44€, ossia nel dettaglio 25€ per il RGB&FAN Controller e 19€ per le due strisce LED A-RGB da 30cm.

Per chi volesse farsi una rapida idea di cosa stiamo parlando prima di scendere nei dettagli, e valutare individualmente ogni feature dei prodotti, abbiamo realizzato un breve video dimostrativo dei sample ricevuti, compreso un rapido unbox funzionamento di base: