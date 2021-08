Prezzi delle memorie GDDR6 in risalita, i videogiocatori non trovano pace

Recentemente le maggiori monete virtuali hanno subito una generalizzata débâcle, con in testa l'Ethereum, eppure questa situazione potrebbe non favorire i videogiocatori ... anzi! Secondo quanto riporta la società di analisi TrendForce, le varie fonderie impegnate nella produzione delle memorie video GDDR6 e GDDR6X sarebbero propense a riconvertire alcune linee produttive per produrre le memorie DDR4 e DDR5.

La ragione sarebbe questa: poiché i miner compreranno meno GPU, il mercato delle schede video dovrebbe crollare, con conseguente diminuzione della Domanda a fronte di una Offerta costante. Sarebbe quindi auspicabile produrre una maggiore quantità di DRAM per il mercato Enterprise, ora decisamente in espansione.

A quanto pare a questi produttori non passa neppure per la testa che ci sarebbero decine di migliaia di videogiocatori in attesa di acquistare delle GPU da gaming, ora praticamente introvabili a prezzi umani. Se questo scenario dovesse avverarsi, il prezzo delle schede video da gaming dovrebbero abbassarsi, ma non quanto noi comuni mortali avremmo sperato. La maledizione del gaming su PC continuerà?