Prime indiscrezioni sui consumi delle CPU Alder Lake Mobile

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Secondo quanto è emerso grazie a Coreboot, le prossime CPU Intel Alder Lake dedicate al mercato Mobile saranno caratterizzate da un consumo più elevato rispetto alle CPU Intel Mobile attualmente in commercio. Nel caso il Notebook sia dotato di un buon sistema di dissipazione, per un brevissimo periodo di tempo (PL4), le CPU Alder Lake di punta potrebbero arrivare a consumare fino a 215W!

Serie CPU P (Performance) M (Efficiency) TDP (W) 15 28 45 9 Core (HP+LP+GPU) 2+8+2 4+8+2 6+8+2 2+8+2 PL2 (W) 55 64 115 30 PL4 (W) 123 140 215 68

Nonostante l'utilizzo dei 10nm, queste CPU potrebbero risultare alquanto difficoltose da gestire per i vari produttori di Notebook, soprattutto nei formati Ultrabook, da sempre caratterizzati da sistemi di raffreddamento minimali. Non ci resta che attendere le prime recensioni per conoscere le reali performance termiche di queste CPU mobile.