Raptor Lake, il modello di punta potrebbe avere un Turbo Boost di 6 GHz

Secondo quanto è emerso recentemente, Intel potrebbe commercializzare una versione della CPU Core i9-13900K caratterizzata da una frequenza turbo pari a 6 GHz. Questa eventualità renderebbe Intel la prima casa produttrice di CPU x86 a raggiungere tale traguardo, dopo che AMD fece lo stesso con i 5GHz, commercializzando la CPU FX-9590 nel 2013.

Sebbene la corsa ai MHz si fosse fermata con l'abbandono delle CPU Pentium 4 Prescott, recentemente sembra esserci stata una netta inversione di rotta, con un passaggio abbastanza repentino da 4 GHz (uArch Skylake) agli attuali 6 GHz (uArch Raptor Lake). Casualmente, proprio dalla presentazione delle CPU Ryzen di AMD, cinque anni fa.

CPU Core i7-3770K Core i7-4770K Core i7-6700K Core i7-7700K Core i7-8700K Core i9-9900KS Core i9-10900K Core i9-11900K Core i9-12900K Core i9-13900KS uArch Ivy Bridge Haswell Skylake Kaby Lake Coffee Lake Coffee Lake Comet Lake Rocket Lake Alder Lake Raptor Lake Nodo 22nm 3D-Gate 22nm 3D-Gate 14nm 3D-Gate 14nm 3D-Gate 14nm 3D-Gate 14nm 3D-Gate 14nm 3D-Gate 14nm 3D-Gate 10nm FinFET 10nm FinFET Core/Thead 4/8 4/8 4/8 4/8 6/12 8/16 10/20 8/16 8/8/24 8/16/32 Frequenza Base 3,5 GHz 3.5 Ghz 4,0 GHz 4,2 GHz 3,7 GHz 4,0 GHz 3,7 GHz 3,5 GHz 3,2 GHz 3,0 GHz (?) Frequenza Turbo 3,9 GHz 3.9 GHz 4,2 GHz 4,5 GHz 4,7 Ghz 5,0 GHz 5,2 GHz 5,3 GHz 5,2 GHz 6,0 GHz TDP 77W 84W 91W 91W 95W 127W 125W 125W 125W 125W

Come è possibile osservare dalla tabella, all'aumentare delle frequenze Turbo si ha un livellamento verso il basso della frequenza base. Questo accade per rimanere all'interno del TDP, in quanto la frequenza Turbo può essere raggiunta solo con un limitato numero di core in contemporanea.

In ultimo, considerando che già la CPU Core i9-13900K sarà caratterizzata da un profilo ad hoc da 350W per raggiungere i suoi 5,7 GHz, possiamo supporre che la CPU Core i9-13900KS possa avere un profilo ancora più aggressivo. Oppure, ipotesi non da escludere, potrebbe essere realizzata utilizzando Die altamente selezionati.