Recensione Cooler Master CK721 versione bianca, la tastiera gaming al 65%

Quando Cooler Master ci ha offerto un sample del prodotto oggetto di questa recensione ho pensato "quanto tempo sarà mai passato dalla recensione della Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma V2?".. beh, davvero tanto ragazzi, il 2017 sembra ieri!

A distanza di "qualche anno" da un primo approccio con una tastiera TKL - acronimo di "tenkeyless" ed ossia "sprovvista di tastierino numerico - mi son ritrovato ad un prodotto che dieci anni fa non avrei nemmeno immaginato.

Nata con l'obiettivo di soddisfare molteplici necessità, la CK721 di Cooler Master è una tastiera meccanica wireless progettata sia per l’utilizzo quotidiano in ufficio che per il gaming, che può contare su diversi assi nella manica.

Lanciata ufficialmente a fine febbraio di quest'anno e disponibile ad un prezzo di listino pari a 129€, la CK721 si presenta come soluzione ibrida grazie alle molteplici modalità di connessione nonostante le dimensioni (Cablata, Wireless tramite dongle fornito in bundle e Bluetooth 5.1), unitamente alla quale promette una compatibilità virtuale con tutti i dispositivi presenti in commercio (Vi è anche il supporto specifico ai dispositivi Apple), senza rinunciare ad un design minimale ed elegante che la rende versatile come poche altre (Basti pensare che fa la sua figura sia in un eventuale ufficio che nel caso in cui la si sfoggi in una postazione da gaming).

A distanza di oltre due intense settimane di test sul campo, è giusto il momento di tirare le somme su questo concentrato - in tutti i sensi - di stile e performance!