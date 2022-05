Recensione della scheda espansione ECL01 di SilverStone, testiamo la fibra 2.5G di Iliad

A differenza di altri paesi che possono vantare una velocità di connessione media piuttosto elevata, il nostro paese si posiziona intorno al sessantesimo posto del Speedtest Global Index di Ookla.

L'Italia non brilla certo per la qualità delle sue infrastrutture, sopratutto per quanto riguarda la connessione di rete, ma è anche vero che finalmente in questi ultimi anni la situazione sembra stia andando via via a migliorare, sopratutto grazie ad importanti interventi effettuati da aziende tipo Open Fiber, attivamente impegnata con i lavori di distribuzione della rete in varie città italiane dopo averne connesso tante altre, e compagnie come Iliad, la quale ad esempio con offerte chiare ed economiche punta ad offrire elevatissime velocità di connessione.

FONTE - Visualcapitalist.com

Nonostante le basse aspettative, di recente ho avuto la fortuna di ricevere la copertura della tanto chiaccherata fibra fino a 5Gbps di Iliad in quel di Catanzaro, la quale ricordiamo per quanto riguarda le sole porte ethernet è limitata fino a 2.5Gbps (L'altra metà viene dedicata alla connessione Wi-Fi).

Ebbene, nonostante la scheda madre che compone la mia configurazione di test sia piuttosto "recente" (Ricordiamo la B550 Gaming Plus di MSI), pur avendo piena compatibilità con la massima connessione di rete non ho potuto sfruttarla in alcun modo, in quanto la mia scheda di rete con chip Realtek 8111H non supporta connessioni ad oltre 1Gbps.

Come già avvenuto in passato è venuta in mio soccorso SilverStone, la quale ha prontamente spedito direttamente dalla sede principale di Taiwan la nuovissima scheda di espansione ECL01 con supporto alla connessione di rete 2.5Gbps grazie al chip Realtek 8125BG-CG, la quale sarà presto disponibile ad un prezzo di circa 40€.

É arrivato il momento di scaricare una decina di giochi nel giro di pochi minuti! 😎