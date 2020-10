Recensione Freezer 50, Arctic torna tra i big dei dissipatori ad aria

Avete idea di cosa significhi per un appassionato come il sottoscritto nascondere ai vostri occhi un prodotto del genere, più o meno dalla metà di Luglio?! 🙊

Arctic ha deciso di prendere una lunga pausa nel campo dei dissipatori ad aria di fascia alta, durante la quale ha preferito conquistare la fascia mainstream tramite l'ottimo Freezer 34 eStports DUO, e diretto predecessore.

Ma per fortuna, l'attesa è terminata. Il colosso del cooling torna finalmente alla riscossa verso i vertici della categoria con il Freezer 50, che vi mostriamo qui di seguito in tutta la sua imponenza ed arroganza.

Fratello minore - o versione opportunamente rimpicciolita, fate voi - della variante Freezer 50 TR dedicata alla piattaforma Threadripper di AMD, già presente sul mercato da oltre un anno, questo campione di sfrontatezza vanta ben sei heatpipe da ∅ 6mm, sistema a due ventole in configurazione push-pull con tanto di scocca che fornisce l'effetto convogliatore, ed un top A-RGB che sprizza tamarragine segna ritegno, il tutto garantito per ben sei anni.

Compatibile con le più recenti piattaforme AMD ed Intel, il Freezer 50 si pone come diretto concorrente di dissipatori del calibro del Noctua NH-D15 (Servono circa 90€ per acquistarlo oggigiorno nella variante classica). La differenza, oltre che per fattori estetici e dettagli costruttivi diversi, sta nei costi.

Arctic propone il Freezer al prezzo suggerito di 59.99€, una cifra davvero interessante..

forza, voltate pagina!

(Il link per l'acquisto tramite Amazon verrà aggiunto presto)

