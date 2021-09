Recensione GXT 323W Carus, le cuffie gaming per PS5 e PC secondo Trust

In occasione del lancio della nuova PlayStation 5 di Sony, che ricordiamo a Novembre compierà il suo primo anno di vita tra alti e bassi per via dell'elevata domanda rispetto alla ridotta offerta, diverse aziende del settore hanno presentato la propria lineup di accessori ad essa dedicati.

Trust International, rinomato e storico produttore europeo di periferiche e accessori per computer, non poteva certo mancare tra i "supporter" di questa nuova console, accompagnandola sin dal lancio con una discreta offerta di prodotti dedicati.

Tra questi non poteva certo mancare un paio di cuffie gaming adeguato, n'è vero?

Pur non disponendo della console adeguata a cui accostarle (Sony, se ci leggi e ne hai una da offrirci saremo lieti di riceverla 😁) l'azienda ci ha contattato per testare le nuove GXT 323W Carus, cuffie che grazie al jack TRRS da 3,5mm risultano compatibili con molteplici dispositivi, tra cui ovviamente i PC Windows ma anche dispositivi mobili come gli odierni smartphone ed anche Nintendo Switch.

Si tratta di un headest pronto per un utilizzo a 360° tra sessioni di gioco, ascolto di musica e perchè no anche utilizzo di tipo SoHo (Small office, Home office), mediamente proposto ad un prezzo di circa 30€ in base alle varie offerte del caso.

Forza, l'estate è ufficialmente finita, rimettiamoci sotto con i test!