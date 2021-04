Recensione KIOXIA BG4, SSD NVMe da 1TB grande quando una moneta

Pagina 1 di 6

Avete presente il "gioiellino" che avevamo promesso di mostrarvi nel precedente articolo? 😏

Come abbiamo già visto più volte, i dispositivi di archiviazione si stanno evolvendo non solo in ambito delle prestazioni pure, bensì anche nelle "dimensioni". Una evoluzione prettamente necessaria per far si che questi possano trovare spazio anche nei dispositivi portatili e/o dalle dimensioni estremamente ridotte, senza dover sacrificare - nonostante tutto - nè le performance nè le capacità di archiviazione.

Insieme al discreto SSD NVMe XG6 nel taglio da 1TB, che abbiamo promosso a pieni voti, KIOXIA è stata davvero gentile nel fornirci in prova il più piccolo - ma allo stesso tempo capiente - SSD dell'offerta "client" che aveva a catalogo.

Disponibile in tagli che vanno da 128GB ad 1TB, con velocità massima di lettura sequenziale dichiarata che va dai 2.000MB/s ai 2.300MB/s e velocità massima di scrittura sequenziale dichiarata che va dai 800MB/s ai 1.800MB/s, il KIOXIA BG4 è uno dei più piccoli, capienti e prestanti SSD presenti in commercio.

Basato ovviamente sulle memorie proprietarie BiCS FLASH di tipo 3D TLC a 96-layer e cache di tipo SLC, questo disco è capace di far rientrare il tutto nel formato M.2 2230, pareggiando dunque le dimensioni di una comune moneta da 50cent.

Com'è possibile? Beh, "semplice", integrando in un singolo modulo sia il chip di memoria ed il controller, sfruttando al contempo il sistema HMB (Ne parleremo più avanti, per chi non avessei mai sentito questo termine).

Inutile dire che si tratta ovviamente di un disco piuttosto "costoso" e difficile da trovare rispetto ai dischi dal formato standard, ma ricordiamo che si tratta di un prodotto maggiormente indicato per gli OEM (Ergo i grandi produttori di dispositivi elettronici) e difficilmente richiesto dall'utenza comune.

Spunti di lettura:

Toshiba Memory da Ottobre 2019 sarà "Kioxia"

Intervista a Paul Rowan, Vice President of the SSD Business di KIOXIA Europe

KIOXIA Corporation annuncia il lancio del nuovo portafoglio prodotti di marchi consumer

Kioxia Exceria 960GB SATA III: perfetto per i videogiocatori!

In prova le chiavette USB U301 128GB e U365 256GB,

insieme alla microSD Exceria High Endurance 128GB di KIOXIA

Recensione KIOXIA XG6 1TB, SSD NVMe PCIe 3X4 a tutto tondo