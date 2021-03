Recensione KIOXIA XG6 1TB, SSD NVMe PCIe 3X4 a tutto tondo

Sebbene lo standard PCIe 4.0 stia diventando sempre più comune anche per gli SSD NVMe in formato M.2, grazie alla diffusione di prodotti come le motherboard AMD dotate di chipset X570 o B550, ad oggi la maggior parte delle configurazioni hardware presenti in commercio - e nelle case degli utenti - dispongono per lo più di porte compatibili con lo standard PCIe 3.0.

Ancor più di quel che si possa pensare, tutt'ora il mercato degli SSD classificati come PCIe Gen3 (X4 o ppure X2 a seconda della compatibilità) risulta florido ed in ampia espansione.

Proprio per tale motivo, dopo averci fornito di recente in prova alcune chiavette USB ed una microSD ad alta capacità, KIOXIA ha deciso di offrirci la possibilità di testare una delle sue soluzioni di punta degli SSD di tale fascia.

Discostandosi dall'offerta "personal" che vanta discreti prodotti come gli SSD NVMe della serie EXCERIA (Da 250GB a 1TB, velocità massima lettura/scrittura sequenziale di 1.700-1.600MB/s e casuale di 350-400MB/s) ed EXCERIA PLUS (Da 500GB a 2TB, velocità massima lettura/scrittura sequenziale di 3.400-3.200MB/s e casuale di 680-620MB/s), nei nostri laboratori è arrivato il top della serie "client", alias KIOXIA XG6 nel taglio da 1TB.

Disponibile nelle varianti da 256GB a 1TB (Anche 2TB nella versione XG6-P) con memorie proprietarie BiCS FLASH di tipo 3D TLC a 96-layer e cache di tipo SLC, quest disco vanta non solo una velocità massima dichiarata in lettura/scrittura sequenziale di 3.180-2.960MB/s, bensì anche una velocità massima dichiarata in lettura/scrittura casuale di circa 1.500MB/s.

Proprio per tale motivo, trattandosi di un prodotto principalmente orientato ad un ambito di tipo professionale, il costo di acquisto è più alto di un comune SSD di tipo NVMe Gen3 X4 (Il taglio da 500GB costa intorno alle 100/110€, contro i 70/80€ dei modelli "comuni").

