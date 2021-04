Recensione Noctua NH-U12S Redux, il dissipatore da 49.90€ terrà a bada il Ryzen 7 3700X?

Pagina 1 di 7

Con l'aumentare dei costi di produzione, ma sopratutto dei costi dei materiali grezzi e relative trasformazioni verso il prodotto finito, molti produttori hanno dovuto per forza di cose rivedere al rialzo i propri listini.

C'è chi lo ha fatto spudoratamente con il solo fine di guadagnare, ma c'è anche chi non l'ha mai fatto in passato e si è visto costretto a farlo - nei giusti limiti - in questi ultimi anni, anche per via della pandemia da COVID-19 che da oltre un anno ha dato un violento colpo all'economia mondiale.

Per sua stessa ammissione, e per la prima volta in diversi anni, una di queste aziende è la tanto rinomata Noctua. Proprio per tale motivo, per venire in contro a tutti gli utenti che vorrebbero investire per acquistare un valido dissipatore senza spendere un capitale, nasce il nuovo NH-U12S Redux.

L'azienda ha deciso così di proporre una versione ridotta all'essenziale del famoso NH-U12S, con le giuste soluzioni per non comprometterne il comprovato rendimento termico ma riducendo il prezzo a soli 49,90€.

Per raggiungere questo obiettivo è stato necessario rinunciare ad una delle cinque heatpipe, alla saldatura delle stesse tramite la base di contatto e le alette di raffreddamento, utilizzare una ventola più performante ma allo stesso tempo più rumorosa, e ridurre ovviamente all'osso il bundle (La pasta termica è pre-applicata, dite addio alla siringa insieme alle clip per la seconda ventola ed agli adattatori Low Noise).

Noctua ha però deciso di offrire la possibilità di acquistare in un secondo momento l'ulteriore ventola con accessori, realizzando appositamente per questo dissipatore il kit NA-FK1 Redux proposto al prezzo di 16,90€.

Via agli scetticismi suvvia, testiamo con mano questo dissipatore e vediamo di che pasta è fatto!

