RTX3090, primi prezzi dalla Cina: siamo oltre i 2000 Dollari

Trapelano le prime informazioni relative ai prezzi delle ormai prossime schede video NVIDIA di fascia alta, cioè i modelli RTX 3090 custom, grazie ad alcune indiscrezioni di utenti cinesi. Secondo quanto riportato, le RTX 3090 custom partiranno da circa 2000, per i modelli più economici di Colorful, marca attiva prettamente sul mercato cinese, ed arriveranno a superare i 2700 Dollari, per i modelli di punta di Asus.

Colorful RTX 3090 Neptune D : 14,999¥ (about $2,180)

Colorful RTX 3090 Vulcan X : 15,999¥ (about $2,330)

Colorful RTX 3090 Vulcan X-OC : 16,999¥ (about $2,470)

ASUS ROG RTX 3090 O24G : 18,999¥ (about $2,760)



Thanks to @Satanium2