[RUMOR] Con il Core i9-13900K si potrà sfruttare una modalità estrema con il PL2 a 350W

Secondo quanto riportano le ultime voci di corridoio, le prossime CPU desktop Intel della famiglia Raptor Lake potrebbero integrare una funzionalità estrema da utilizzare in combinazione con le schede madri di fascia più alta. Per il momento si vocifera che questa opzione sia disponibile solamente nel modello di punta, il Core i9-13900K.

Questa permetterebbe di impostare il Power Limit 2 (PL2) a 350W, contro i 253W di base, consentendo di raggiungere frequenze single core ed all core più elevate senza che sia necessario l'overclock manuale. Si vocifera di un 15% di prestazioni in più, a fronte di un aumento dei consumi del 38% circa.

Come abbiamo avuto modo di confermare qualche anno fa, con il Core i9-9900K, questi valori sono comunque aleatori, in quanto i consumi spesso sono decisamente maggiori rispetto a quanto dichiarato come TDP. Per sfruttare la modalità "estrema" sarà caldamente consigliato un AIO da almeno 360mm.