[RUMOR] NVIDIA pronta a svuotare i magazzini di GPU con nuove schede video Ampere

L'ultima trimestrale ci ha permesso di constatare come le vendite delle GPU da gaming di NVIDIA siano crollate, a causa del tracollo delle cryptovalute, e questo non solo sta mettendo in difficoltà gli store, ancora pieni di GeForce invendute, ma anche i la stessa NVIDIA, i cuoi magazzini traboccano di GPU Ampere da utilizzare. Tutto questo mentre si sta preparando la commercializzazione delle nuove GPU Ada Lovelace. con la serie RTX4000.

L'inventario di NVIDIA ammonta attualmente a 3.9 mld di Dollari, contro i 2.6 mld di Dollari di tre mesi fa.

Emergono perciò alcuni rumor che indicano NVIDIA sul punto di commercializzare delle nuove schede grafiche, sempre della serie RTX3000, così da svuotare i propri magazzini. In particolare le nuove schede sarebbero queste in tabella.

Scheda Video 3060 3060Ti 3070Ti GPU GA106 GA104 GA102 RAM 8GB GDDR6 8GB GDDR6X 8GB GDDR6X BUS 128 Bit 256 Bit 256 Bit

Fa una certa impressione vedere la GPU GA102 utilizzata per una "misera" GeForce RTX 3070Ti, quando quella GPU fino ad oggi è stata utilizzata per le GeForce3080 a salire. Questa voce di corridoio, dovesse rivelarsi reale, ci pone davanti agli occhi l'enorme quantità di GPU che NVIDIA si vede costretta a smaltire, prima dell'arrivo della nuova famiglia di schede grafiche.

Per ora non sappiamo se queste schede giungeranno effettivamente sul mercato, ma considerando i prezzi in caduta libera delle schede di NVIDIA non ci sarebbe da meravigliarsene: meglio venderle a prezzo di costo, queste GPU, che non venderle affatto.