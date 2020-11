Sabrent EC-UASP, enclosure esterno USB 3.0 per SSD e HDD a 9.99 Euro

Pagina 1 di 4

Molti di voi avranno sicuramente notato come i prezzi degli SSD nel formato da 2.5" stiano progressivamente diminuendo, tanto che oggi possiamo acquistare un SSD da 2TB per circa 190 Euro ed un SSD da 1TB per meno di 100 Euro. Si tratta di prezzi eccellenti, ma a noi videogiocatori ed utenti enthusiast questi prodotti potrebbero non interessare, perché in questo momento siamo maggiormente attratti dai ben più veloci SSD NVMe nel formato M.2.

Sarebbe comunque un peccato non poter trovare un buon utilizzo a questi SSD da 2.5", considerato l'ottimo rapporto GB/Euro, quindi perché non utilizzarne uno come periferica di memorizzazione esterna USB? Sabrent, diventata recentemente famosa per gli ottimi SSD M.2 PCI-E 4.0, ha presentato un enclosure USB 3.0 al fantastico prezzo di 9.99 Euro. Perché non provarlo e vedere se può essere un degno sostituto degli SSD esterni nativi?

Vediamo, dunque, cosa ha da offrire! 😉

Link al sito ufficiale del Sabrent EC-UASP.