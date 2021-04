SilverStone MS12 in prova, gli SSD M.2 NVMe diventano agilmente una chiavetta USB Type C

Sono passati ormai tre anni da quando vi parlammo dell'adattatore MS09 USB per SSD SATA in formato M.2 realizzato da SiverStone, che tutt'ora utilizzo unitamente al DREVO D1 240GB nel momento in cui ho bisogno di una "chiavetta USB capiente e veloce".

Ebbene, dopo tutto questo tempo, siamo lieti di presentarvi la naturale evoluzione di quel prodotto, ossia il nuovo adattatore MS12 compatibile con SSD NVMe 1.3, capace di supportare una velocità di trasferimento pari a 20 GB/s tramite l'interfaccia USB Type C Gen 2x2, ed allo stesso tempo dissiparne il calore.

Spunti di lettura:

SilverStone MS09 in test, trasformiamo un SSD M.2 in una chiavetta USB!

Recensione KIOXIA XG6 1TB, SSD NVMe PCIe 3X4 a tutto tondo

Ricordiamo come fatto in passato che i casi principali per utilizzare un prodotto simile, ai quali magari in un primo momento non avete pensato, sono in particolare due e cioè:

• avete acquistato un notebook da gaming oppure un desktop dello stesso livello che contiene un SSD M.2 , magari volete sostituire quest'ultimo con un modello più performante o dalle maggiori capacità. Allo stesso tempo però non vi va di vendere nel mercato dell'usato il drive che andrete a rimuovere (Dovreste svenderlo, in quanto non possedete la confezione dedicata oppure la garanzia) e comunque quello spazio di archiviazione potrebbe tornarvi utile. Ecco dunque che l'adattatore in questione vi può stuzzicare il palato!



• immaginate che vi serva una chiavetta USB dalla capacità elevata e dotata di performance irraggiungibili dai normali prodotti di questo genere. Cosa fare a questo punto? Potreste acquistare un SSD M.2 NVMe dalla medesima capacità in combo con tale adattatore. La spesa complessiva sarà sicuramente più alta, ma le performance sono di tutt'altro livello e si ottiene un prodotto abbastanza versatile.