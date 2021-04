SilverStone TP03-ARGB e TP04 in prova, dissipiamo i calorosi SSD NVMe M.2

Pagina 1 di 6

Sempre più veloci, capienti ed affordabili, gli SSD NVMe PCIe stanno trovando posto nelle configurazioni hardware di tutti gli appassionati. Tuttavia, come abbiamo potuto notare nei recenti articoli dedicati ai prodotti di KIOXIA, questi "incazzatissimi" dispositivi di archiviazione tendono a scaldarsi non poco se non dissipati in alcun modo.

Proprio per tale ragione sempre più schede madri, dalla fascia media in su, offrono di base un sistema di dissipazione "integrato", talvolta non poi cotanto efficace ma sempre meglio di nulla.

Al fine di sopperire a questo genere di inconvenienti, e dunque tenere a freno i bollenti spiriti di questi piccoletti laddove non ve ne sia possibilità, molte aziende hanno iniziato a fabbricare soluzioni di dissipazione aftermarket.

Con l'articolo di oggi andremo ad analizzare le due migliori proposte di SilverStone, il dissipatore per SSD M.2 TP03-ARGB pensato per gli utenti "RGB addicted" ed il fratello maggiore TP04, capace di garantire una capacità dissipante maggiore ma rinunciando alla retroilluminazione.

Quale migliore occasione per testarne l'efficacia affidando ad ognuno di essi i due KIOXIA recentemente testati? 😃

Spunti di lettura:

Recensione KIOXIA XG6 1TB, SSD NVMe PCIe 3X4 a tutto tondo

Recensione KIOXIA BG4, SSD NVMe da 1TB grande quando una moneta

SilverStone MS12 in prova, gli SSD M.2 NVMe diventano agilmente una chiavetta USB Type C