Toshiba P300 da 6TB: un HDD da 3.5" polivalente

I recenti sviluppi economici mondiali dovuti alla pandemia di Covid-19 si stanno facendo sentire pesantemente anche nel settore informatico, soprattutto a causa della notevole richiesta di terminali per effettuare i lavori da casa (lo sanno bene i genitori di bambini tra i 5 e i 19 anni!). Per questo motivo i prezzi di CPU, GPU, RAM e SSD si stanno alzando in maniera continuativa (per le GPU bisogna mettere in conto anche l'azione dei miner).

Alla luce di ciò, gli HDD meccanici sembrano ancora una soluzione percorribile per chi ha bisogno di notevole spazio di archiviazione, in quanto il prezzo medio degli SSD ha smesso di scendere circa un anno fa. Ancora oggi servono più di 200 euro per un SSD SATA da 2TB, mentre per circa 170 Euro possiamo acquistare un HDD da 8TB. Certo, la velocità tra queste due periferiche di memorizzazione non è confrontabile, ma non tutti necessitano di un PC integrante solo degli SSD. Per memorizzare film, musica o dati simili un HDD offre un rapporto prezzo/capacità ancora insuperato.

Oggi andremo a parlare di un HDD in grado - probabilmente - di venire incontro alle esigenze di una buona parte dell'utenza PC, il Toshiba P300 da 6TB, acquistabile ad un prezzo medio di 130 Euro.



Pagina ufficiale del Toshiba P300: https://www.toshiba-storage.com/it/products/toshiba-internal-hard-drives-p300/

