Vendita degli HDD a picco, e la crisi di produzione dei semiconduttori non aiuta

La vendita degli HDD, nell'arco dell'ultimo lustro, è crollata verticalmente. Ad oggi, per WD e Seagate, gli HDD corrispondono a circa il 40% dell'intero fatturato. Il restante 60% è generato dalla vendita degli SSD. Ormai gli HDD vengono utilizzati solo nel Cloud Computing, nel caso le prestazioni non giochino un ruolo chiave (ad es. Backup), nei NAS casalinghi/prusumer o come periferiche secondarie di memorizzazione in ambito SOHO (qualcuno ha detto Steam?). Anche nei PC entry level, tranne rari casi, gli ODM e gli OEM tendono a preferire l'utilizzo di memorie eMMC o SSD al posto di più capienti HDD.

Per questo motivo Western Digital e Seagate potrebbero trovarsi costrette a diminuire la produzione di HDD favorendo, invece, la produzione dei più richiesti SSD. Questo, naturalmente, potrebbe portare ad un aumento di prezzo dei classici hard disk meccanici, in accordo con la semplice legge della Domanda e dell'Offerta: "Taiwan hard disc drive (HDD) ODMs are facing continued uncertainty around production due to shortages in certain chips and components, though they remain mostly optimistic about their shipment prospects for 2022" (Fonte: Digitimes).

Nel caso siate interessati all'acquisto di un HDD tenete in considerazione questa variabile. Il prezzo degli HDD potrebbe aumentare in maniera consistente nell'arco di qualche settimana.