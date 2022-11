Zhaoxin presenta le CPU x86 Kaixian KX-6000G

La cinese Zhaoxin, azienda creata in collaborazione con VIA Tecnologies e la sua controllata Centaur, ha presentato le CPU Kaixian di sesta generazione, dedicate al mercato Desktop e Notebook. Si tratta di CPU quad/esa/octa core operanti fino a 3.3 GHz, realizzate sul nodo a 16nm di SMIC, caratterizzate dalla presenza di una iGPU ZhaoXin C-960 DX12 compatibile e delle istruzioni AVX2.

Dal punto di vista prestazionale, utilizzando come metro di paragone GeekBench 4, siamo ai livelli delle uArch Zen1 di AMD e Broadwell di Intel, mentre se utilizziamo GeekBench 5 le prestazioni sono decisamente peggiori, ai livelli delle CPU Conroe del 2007. Evidentamente ci devono essere dei problemi nello sfruttare le più moderne istruzioni integrate in GeekBench 5, come ad esempio le AVX2.

Per il momento queste CPU saranno utilizzate solo per il mercato domestico cinese, in quanto difficilmente troverebbero acquirenti nei mercati nord americano o europeo, considerate sia le prestazioni altalenanti sia l'attuale guerra commerciale in corso tra USA e Cina. L'unica eccezione è il NAS di fascia prosumer QNAP TVS-675, dotato della CPU octa core Zhaoxin KaiXian KX-U6580, disponibile al prezzo di mercato di circa 1400 Euro.