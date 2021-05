Android 12 è ufficiale, addio al "Material Design" e benvenuto al "Material You"

Dopo aver dato l'addio ufficiale ai "dolcetti" con la release numero dieci di Settembre 2019, Google formalizza l'evoluzione di Android con la release numero dodici ed il progressivo abbandono del "Material Design" introdotto nel lontano 2014 con Android Lollipop.

Introducendo il concetto di "Material You", Android 12 rappresenta dunque la prima release che torna a focalizzarsi sul layout grafico del sistema operativo a distanza di anni:

L'obiettivo è quello fornire una interfaccia capace di offrire maggiore espressività e dinamicità, unitamente alla capacità di adattarsi alle preferenze di ogni utente grazie alle molteplici possibilità di personalizzazione introdotte.

"Material You" offrirà dunque una esperienza d'uso più profonda e personale grazie anche ad animazioni migliorate e più fluide, complice una migliore ottimizzazione dell'intera interfaccia che porterà ad un minore consumo di energia, sezioni dell'interfaccia riprogettate da zero (Vedi area notifiche, impostazioni rapide e menù del tasto di accensione), ed una più accurata gestione della privacy grazie ad una nuova dashboard dedicata.

Naturalmente l'obiettivo di Google è quello di unificare tutte le interfacce dei suoi prodotti d'ora in avanti verso questa direzione, come avvenuto in passato con il Material Design, che si formalizzerà in autunno con la release ufficiale dell'OS per i dispositivi Pixel (Attualmente già disponibile in versione beta, come da tradizione).