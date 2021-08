Google svela i prossimi Pixel 6 e Pixel 6 Pro, al debutto in autunno

In maniera del tutto inaspettata, e velatamente anticipando la forse reiterata assenza dal debutto sul mercato italiano come avvenuto per la precedente serie, Google ha svelato tramite Twitter i futuri Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Con un totale di 13 tweet, il colosso di Mountain View ha deciso di anticipare piuttosto dettagliatamente le fattezze ed alcune componentistiche dei suoi prossimi smartphone, tra cui il SoC proprietario denominato Google Tensor, del quale ancora conosciamo ben poco, abbandonando per la prima volta dopo 11 anni i prodotti di Qualcomm.

Per quanto riguarda l'aspetto, le linee adottate spingono fortemente verso un design "premium" e facoltoso, sopratutto per quanto riguarda il layout posteriore con relativa "Camera Bar" in rilievo.

Entrambi i due modelli dovrebbero vantare un pannello OLED con sensore d'impronte sotto al display, differenziati però dalla diagonale - 6.4" contro 6.7" - risoluzione - FHD+ 1080p contro QHD+ 1440p - e frequenza di aggiornamento - 90Hz contro 120Hz.

Il medesimo trattamento è stato riservato in egual misura al comparto fotografico, limitato ad un sensore principale più grandangolo per il primo ed in aggiunta telefoto con zoom ottico 4X per il secondo. Naturalmente a bordo vi sarà la nuova distribuzione Android 12 con interfaccia Material You ad amministrare il tutto.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori notizie a riguardo, sia per quanto riguarda il debutto (A quanto pare ancora in dubbio nel nostro paese) che per i prezzi, probabilmente non proprio "accessibili a tutti".