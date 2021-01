Il SoC XuanTie XT910 pronto per la commercializzazione

Secondo quanto riportano diverse fonti asiatiche (qui MyDrivers.com), potremmo finalmente vedere il SoC XuanTie XT910 (prodotto da Alibaba) in uno smartphone "di massa". Si tratterebbe di un evento storico, almeno in ambito informatico, perché potremmo finalmente essere in grado di acquistare uno smartphone dotato di un SoC basato sull'ISA RISC-V, più precisamente nella variante ad elevate prestazioni RISCV64.

Attualmente l'ISA RISC-V è pienamente supportata dall'Android Open Source Project (AOSP), quindi le App potranno essere compilate per questa ISA senza problemi. Anche per questo è già disponibile Android 10 per RISC-V.

Andando più nello specifico, si tratta di un SoC prodotto sui 12nm FinFET di TSMC. Il SoC integra 16 core, i quali sono caratterizzati da una pipeline a 12 stadi Out-of-Order e possono essere clockati fino a 2.5 GHz. Secondo la documentazione ufficiale (qui il PDF), i core dell'XT910 dovrebbero essere più veloci del core Cortex-A73 di ARM, attualmente utilizzato nei SoC Kirin 710 e Helios P70. Sicuramente un ottimo biglietto da visita per il primo SoC RISC-V di massa!