Qualcomm annuncia il SoC Snapdragon 865 Plus 5G, anche quest'anno si va di overclock

In egual misura a quanto fatto lo scorso anno, Qualcomm si ripete e si fa scappare la mano sulle frequenze del suo SoC top di gamma.. 😂

Con l'intento di ribadire la supremazia nell'ecosistema Android, e fornire la giusta base per gli smartphone top di gamma votati al gaming di prossima uscita (Uno a caso, l'attesissimo ROG Phone 3 di Asus che dovrebbe essere svelato a breve), nasce così il SoC Snapdragon 865 Plus 5G.

Nel dettaglio, questo nuovo SoC propone rispetto alla versione "base":

Frequenza maggiorata del 10% sul core Kryo 585 Prime (Da 2.84GHz a 3.10GHz);

Prestazioni maggiorate del 10% per la iGPU Adreno 650

Introduzione del chip FastConnect 6900 per aumentare la velocità massima del Wi-Fi fino a 3.6Gbps

La piattaforma mobile è stata potenziata per supportare gli smartphone commercializzati nella seconda metà del 2020



Milano – 8 luglio 2020 – Qualcomm Technologies, Inc. ha svelato la piattaforma mobile 5G QualcommSnapdragon 865 Plus, un'evoluzione del flagship Snapdragon 865 che è stato scelto per supportare più di 140 device (già annunciati o in fase di sviluppo) – la più ampia varietà di design premium supportata da una singola piattaforma mobile quest'anno. Il nuovo Snapdragon 865 Plus è progettato per offrire performance potenziate su tutta la linea, per esperienze di gioco QualcommSnapdragon Elite Gaming superiori ed estremamente veloci, 5G realmente globale e IA ultra intuitiva.



"Mentre lavoriamo all'ampliamento del 5G continuiamo a investire nelle nostre piattaforme mobile premium della serie 8 per superare gli standard esistenti in termini di prestazioni ed efficienza energetica e offrire esperienze innovative per fotocamere, IA e gaming," afferma Alex Katouzian, senior vice president and general manager, mobile, Qualcomm Technologies, Inc. "Facendo leva sul successo di Snapdragon 865, il nuovo Snapdragon 865 Plus abiliterà performance potenziate per la prossima serie di smartphone premium."