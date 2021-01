Qualcomm annuncia il SoC Snapdragon 870, nuovo overclock per i core Kryo 585

Arriva come un fulmine a ciel sereno l'annuncio odierno di un nuovo "SoC di fascia alta" da parte di Qualcomm la quale, come ben noto a tutti gli appassionati del settore, aveva già sfornato qualche mese fa il top di gamma per i dispositivi Android del 2021.

Il prestante Snapdragon 888 prodotto a 5nm e dotato del core Cortex-X1 non dovrà dunque sorreggere da solo il "peso" di questi disposivi. Oltre ad essere accompagnato dalle solite e pepate proposte di fascia mainstream, verrà opportunamente sostituito - ove necessario - dal corazzato Snapdragon 870.

Ebbene sì Signore e Signore, che ci crediate o meno non si tratta altro che di un ulteriore affinamento del precedente Snapdragon 865 Plus, già versione overclockata dello Snapdragon 865 originario, che potrà contare su di un clock massimo per la CPU di ben 3.20GHz (Contro i precedenti 3.10GHz e 2.84GHz).

Stando a quanto dichiarato sembra che l'unica differenza tra i due SoC sia proprio questo leggero aumento di frequenza sul core ad alte prestazioni del cluster, ma vogliamo sperare che anche la iGPU Adreno 650 possa ricevere un simile trattamento per l'occasione.

Tale annuncio ha scatenato sul web una già sterminata lista di voci di corridoio che identificano la nascita di questo SoC come una vera e propria soluzione alternativa al SoC Snapdragon 888, nata quasi "di fretta e per necessità". Sarà perchè magari scalda/consuma più di quanto previsto oppure per un prezzo di acquisto troppo elevato da giustificare l'incremento di performance?

Al momento si tratta solo di pure speculazioni, ma è questione di tempo prima di scoprire se qualcosa non funziona come dovrebbe dato che - per fortuna - la fuori si trovano già in commercio i nuovi Samsung Galaxy S21 e Xiaomi Mi 11 che lo ospitano a bordo

Maggiori informazioni sul SoC Snapdragon 870 sono disponibili sul sito di Qualcomm, a questa pagina.

Milano – 19 gennaio 2021 – Qualcomm Technologies, Inc. annuncia la piattaforma mobile 5G Qualcomm Snapdragon 870, un'evoluzione del precedente modello Snapdragon 865 Plus, dotata di una CPU Qualcomm Kryo 585 potenziata con clock fino a 3.2 GHz.

Il nuovo Snapdragon 870 è progettato per offrire performance migliorate su tutta la linea, per esperienze di gioco innovative a velocità elevatissime grazie a Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, con connessione mmWave e 5G sub-6 GHz davvero globale, nonché intelligenza artificiale ultra-intuitiva.

"Dopo il successo di Snapdragon 865 e 865 Plus, il nuovo Snapdragon 870 è stato progettato per soddisfare le esigenze degli OEM e del settore mobile", ha dichiarato Kedar Kondap, vice president, product management, Qualcomm Technologies, Inc. "Snapdragon 870 supporterà una selezione di dispositivi di punta di produttori tra cui Motorola, iQOOO, OnePlus, OPPO e Xiaomi".