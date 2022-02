Samsung svela ufficialmente i nuovi Galaxy S22, S22+ ed S22 Ultra con S Pen

Anno nuovo Galaxy nuovo, era così il detto vero?

Come ogni anno di questo periodo, seppur in leggero "ritardo" rispetto alla presentazione dei precedenti Galaxy S21 avvenuta a Gennaio 2021, Samsung ha svelato l'intera lineup dei suoi top di gamma per questo ancora incerto 2022.

Diamo dunque il benvenuto ai nuovi Galaxy S22 ed S22+, come di consueto le versioni "base" ma con formato differente del medesimo smartphone, e Galaxy S22 Ultra, quest'anno un "vero ed inaspettato fuoriclasse" rispetto ai fratelli minori.

Sin dalla vista dei primi rendering, è possibile notare come Samsung abbia deciso migliorare la componentistica interna dei Galaxy S22 e Galaxy S22+, mantenendo quasi la medesima linea dei loro predecessori, rivedendo al ribasso il "formato ed i pixel".

Dai precedenti 6.2" e 6.7" si passa ora ai 6.1" e 6.6", mantenendo una risoluzione quasi identica (2.340 pixel contro i precedenti 2.400, sempre su base 1080) per il pannello Dynamic AMOLED 2X con foro centrale per la fotocamera anteriore. Per quanto riguarda la fotocamera principale invece, troviamo un nuovo sensore da 50MPx contro il precedente da 64MPx.

In egual misura si "rimpiccioliscono" di conseguenza le batterie, che passano rispettivamente da 4000mAh e 4800mAh agli attuali 3.700mAh e 4500mAh, adeguandosi al fabbisogno energetico minore per via dei display di poco più piccoli e dal nuovo SoC prodotto a 4nm.

Ebbene sì, è giunto finalmente il debutto del tanto chiaccherato Exynos 2200 con a bordo la iGPU Xclipse, ricordiamo basata sull'architettura RDNA 2 di AMD, sempre accompagnato da 8GB di memoria RAM LPDDR5 e fino a 256GB di spazio per l'archiviazione.

Se da un lato troviamo quasi invariati i nuovi Galaxy S22 ed S22+ rispetto ai predecessori, la stessa cosa non possiamo affatto dirla per il Galaxy S22 Ultra. A differenza del precedente S21 Ultra, che difatto si distingueva come una variante "premium" dei modelli base, quest'anno troviamo un dispositivo del tutto differente, e con una marcia in più.

Riprendendo in maniera piuttosto marcata le linee del "vecchio" Galaxy Note 20 lanciato ad Agosto 2020, il Galaxy S22 Ultra si pone come un suo diretto "successore", integrando nella scocca la famosa S Pen.

Troviamo del tutto "invariato nei megapixel" il parco fotocamere e la capacità della batteria rispetto al precedente S21 Ultra, mentre notiamo l'introduzione di una nuova variante con 1TB di archiviazione ed un quantitativo massimo di memoria RAM che scende da 16GB a 12GB.

Naturalmente anche in questo caso come per i modelli base troviamo il SoC Exynos 2200 (Ricordiamo sostituito dal Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm per alcuni mercati selezionati), e l'OS Android 12 con interfaccia proprietaria ad amministrare il tutto (Samsung garantisce aggiornamenti sino a quattro revisioni del sistema operativo).

I nuovi Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultrasaranno acquistabili nel nostro Paese nelle seguenti configurazioni:

Galaxy S22: nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €879,00 e nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €929,00 .

nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di e nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di . Galaxy S22+: nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €1.079,00 e nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.129,00 .

nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di e nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di . Galaxy S22 Ultra: nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €1.279,00, nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.379,00, nella versione da 12GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.489,00 e nella versione da 12GB + 1024GB ad un prezzo consigliato di €1.689,00 (Esclusiva samsung.com).

Com'è possibile notare per i Galaxy S22 ed S22+ il prezzo rimane invariato rispetto al precedente modello, mentre per il Galaxy S22 Ultra possiamo notare un rialzo già nella versione 12GB/256GB. Una cosa è certa: restano sempre fin troppo costosi, tutti quanti!

Di seguito un estratto delle specifiche tecniche dei nuovi Galaxy S22 di Samsung: