Snapdragon 888, il primo SoC a 5nm di Qualcomm non raggiunge l'A14 di Apple

Alcuni giorni dopo la presentazione ufficiale del nuovo SoC di punta di Qualcomm, finalmente veniamo a scoprire informazioni più precise (le prime informazioni erano decisamente fumose ...). Innanzitutto, lo Snapdragon 888 integra il nuovo core ad alte prestazioni Cortex-X1, ma in numero limitato ... molto limitato. Come è possibile osservare dalla tabella qui in basso, lo Snapdragon 888 sfrutta solo un core Cortex-X1, mentre i restanti sono i già visti Cortex-A78 e Cortex-A55.

Core Cortex-X1 Cortex-A78 Cortex-A55 Tipologia High Performance Performance Low Performance Quantità 1 3 4 Frequenza Max 2.84 GHz 2.42 GHz 1.80 GHz Cache L2 1 MB 3 x 512 KB 4 x 128 KB Cache L3 Condivisa 4 MB

Un vero peccato che Qualcomm non sia riuscita ad inserire un maggior numero di core Cortex-X1, anche a costo di sacrificare i Cortex-A78, in quanto ci sarebbe piaciuto vedere all'opera un reale rivale del SoC A14 di Apple, dotato di 2 core ad altissime prestazioni (Firestorm) e 4 core ad alta efficienza energetica (Icestorm). Evidentemente, dal punto di vista del marketing, paga di più il poter pubblicizzare un SoC Octa Core.

Lo Snapdragon 888 vede l'utilizzo di una iGPU aggiornata rispetto a quella vista sullo Snapdragon 865, ex modello di punta, in quanto la nuova Adreno 660 dovrebbe garantire un aumento prestazionale pari a circa il 35%, grazie anche all'utilizzo delle memorie LPDDR5 operanti alla frequenza di 3200MHz (Bandwidth pari a 51,2 MB/s). Altra interessante aggiunta, grazie al ritorno ad un design monolitico, è il modem integrato X60 compatibile con la tecnologia 5G (Lo Snapdragon 865, invece, ha dovuto accontentarsi di un modem esterno, l'X55).

In ultimo, attraverso l'utilizzo dei 5nm LPE di TSMC e del core Cortex-X1, Qualcomm è riuscita a realizzare un SoC molto veloce, in quanto i punteggi di Geekbench risultano di tutto rispetto: ST score pari a 1126 e MT score pari a 3743. Purtroppo, però, a causa dei lenti core Cortex-A55, lo Snapdragon 888 non riesce assolutamente ad impensierire il SoC A14 di Apple, in grado di raggiungere, rispettivamente, gli score di 1607 e 3882 (Fonte).

Nel complesso Qualcomm è sicuramente riuscita a creare il migliore SoC ARM per dispositivi Mobile, ma la forbice prestazionale tra gli Snapdragon ed i SoC Apple si sta allargando di anno in anno. Speriamo di poter vedere, nel prossimo futuro, un più aggressivo SoC Snapdragon, dotato di un maggior numero di core Cortex-X1.