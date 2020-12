Xiaomi Mi 11 ufficiale, eccovi servito il SoC Qualcomm Snapdragon 888

Xiaomi ha mantenuto la promessa, il nuovo Mi 11 presentato quest'oggi - ricordiamo agli sgoccioli di una annata da dimenticare - è di fatto il primo smartphone al mondo ad ospitare al suo interno il SoC Snapdragon 888 di Qualcomm, accompagnato da memorie UFS 3.1 e RAM di tipo LPDDR5.

Quasto smartphone non è altro che l'ennesima prova di maturità per la tanto chiaccherata azienda che, mantenendo ben saldi i punti forti dell'originale Mi 10 e del più recente Mi 10T e migliorando i dettagli sui quali non aveva convinto, vuole offrire uno smartphone senza particolari "fronzoli" ma pronto a soddisfare anche gli utenti più esigenti, senza temere i futuri top di gamma del 2021.

Esteticamente questo nuovo Mi 11 riprende molto da vicino il discreto Mi 10T, offrendo però un design più "contenuto" per quanto riguarda il pacchetto fotocamere sul posteriore, sicuramente migliore rispetto al precedente "semaforo" cosparso di sensori fotografici. Qui fa da padrone nuovamente il sensore principale Samsung da 108MPx, accompagnato da un sensore grandangolare da 13MPx ed un terzo "telephoto-macro" da 5MPx.

Grazie all'impiego di nuove soluzioni progettuali, unitamente alla superficie protetta dal Gorilla Glass Victus di Cornig, pur mantenendo dimensioni simili in altezza/larghezza lo spessore si riduce ad appena 8.06mm complessivi per 196g di peso (Contro i precedenti 9.33g per 216g circa). Xiaomi ha pensato anche ad una variante con retro il pelle vegana (Di origine vegetale, Ndr), la quale fa aumentare lo spessore fino a 8.56mm però al contempo risparmia 2g di peso.

Sul frontale troviamo un vetro che curva su tutti e quattro i lati, capace di far risaltare il poderoso pannello AMOLED da 6.81" avente rapporto di forma 20:9 e risoluzione WQHD+ (2.960*1.440p per circa 483PPI), frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e 480Hz per il touch, capace di raggiungere una luminosità massima di ben 1500nits.

Non mancano chicche come il sensore d'impronte posizionato sotto al display (Capace di monitorare anche il battito cardiaco in base a quanto dichiarato da Xiaomi) e fotocamera frontale "col buco" da 20MPx posizionata sull'angolo sinistro, sistema audio dual-speaker, vano di alloggiamento per doppia SIM, connettività di rete ovviamente 5G e WiFi 6.

Nonostante il ridotto spessore troviamo integrata una capiente batteria da 4.600mAh, ricaricabile via cavo a 55W (Con alimentatore compatibile o con quello ufficiale non incluso nella confezione, disponibile gratuitamente per chi ne facesse richiesta), wireless a 50W ed inversa da 10W per caricare un'altro dispositivo.

Sebbene non si conosca ancora l'effettiva data di commercializzazione nel nostro continente/paese, attualmente Xiaomi ha già avviato le vendite in Cina secondo tale listino prezzi:

Mi 11 8/128GB: 3.999 RMB ≈ 500€ al cambio

Mi 11 8/256GB: 4.200 RMB ≈ circa 525€ al cambio

Mi 11 12/256GB: 4.699 RMB ≈ circa 590€ al cambio

Uno smartphone davvero ben carrozzato ma equilibrato, ci auguriamo proposto al giusto prezzo nel nostro paese, che non teme confronti. Ma le versioni PRO e Lite?

.. su Xiaomi, non farci credere che non ci hai pensato, sarebbe "la svolta" del 2021! 😀