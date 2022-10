AIDA64 arriva alla release v6.80 con il pieno supporto ai Ryzen 7000

FinalWire ha rilasciato la nuova versione 6.80 di AIDA64, così da integrare alcune funzionalità e diversi aggiornamenti necessari per sfruttare al meglio l'hardware uscito di recente, come ad esempio le CPU AMD Ryzen della serie 7000 ed Intel Raptor Lake di 13th generazione.

Più in particolare, è stato aggiornato il test che si basa sulle istruzioni AVX512 per spremere al meglio le CPU Ryzen 7000, in quanto queste non sono dotate di una singola unità di calcolo a 512 Bit, ma di due unità da 256 Bit che possono lavorare in parallelo (2x256). Ugualmente, FinalWire si prepara a supportare in maniera più estesa le nuove GPU integrate nelle CPU Raptor Lake, così da tarare in maniera ottimale i benchmark dedicati.

Alcuni, in ultimo, potrebbero sorprendersi nel trovare le "vecchie" GeForce RTX 3060 Ti e GeForce RTX 3070 Ti nella lista sottostante: dobbiamo ricordare che NVIDIA - per svuotare i propri magazzini dalle GPU Ampere - ha deciso di commercializzare una nuova serie di schede video, dotate di diverse GPU rispetto ai vecchi modelli, ma caratterizzate dalla medesima nomenclatura. Per questo motivo, quindi, il database di AIDA64 è stato aggiornato.

Qui di seguito le note di rilascio:

AVX-512 accelerated benchmarks for AMD Zen 4 based Ryzen 7000 Series processors

Microsoft Windows 11 2022 Update and Windows 10 22H2 2022 Update support

Asus ROG Ryujin II EVA LCD display support

Support for DDR5 EXPO memory profiles

Enhanced support for Socket AM5 and Z790 chipset motherboards

SMBIOS 3.6.0 support

GPU details for Intel Raptor Lake

GPU details for nVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070 Ti

AIDA64 Extreme è disponibile sullo store online Italiano ufficiale al prezzo di 33.90 Euro

