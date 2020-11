Cinebench R23 non sfrutta le istruzioni AVX512

Grazie ad un tweet di Ian Cutress, Capo redattore di Anandtech, veniamo a sapere che i programmatori di Maxon hanno deciso di non implementare le istruzioni AVX512 nel software di rendering Cinema 4D e, quindi, nel benchmark Cinebench R23.

CineBench R23 does not use AVX-512. Maxon has told me that the benefit of using AVX-512 is negated by the clock-down required to keep everything stable, so it isn't used. I'm told this is also why it is disabled in Intel's Embree, (which Cinema4D uses).