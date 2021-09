Scheduler di Windows 11: bene con Alder Lake, male con Ryzen

Secondo le testimonianze di alcuni beta tester, l'ultimo Sistema Operativo di Microsoft potrebbe portare ad una situazione alquanto particolare. Le CPU Alder Lake, caratterizzate da una configurazione così detta big.LITTLE, sembra siano sfruttate pienamente dal nuovo scheduler di Windows 11, in grado di riconoscere i thread da dare in pasto ai core ad alte prestazioni ed i thread meno impegnativi da inviare ai core ad alta efficienza.

Apparently the new scheduler is better for big.LITTLE (Alder Lake) but worse for chiplet Ryzens (Zen 2/3)



This is a huge oof for me as I have a R9 3900X, which is the chip that suffers the most from these changes



Luckily I game at 4K so I'm GPU bound