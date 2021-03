[Carl8] The ecological pyramid

Bob Swan è stato sostituito da Pat Gelsinger alla guida di Intel da poco più di un mese. A decretare la fine dell'avventura di Swan quale CEO è stata principalmente AMD, rea di aver guadagnato eccessive quote di mercato nelle settore delle CPU x86. A guidare AMD, naturalmente, c'è l'ormai idolatrata - da parte di giornalisti e giocatori - Lisa Su, la quale potrebbe creare non pochi problemi anche al nuovo CEO della casa di Santa Clara. Ricordiamo, infatti, che da quando Lisa Su è in AMD (dal 2012 al 2o14 come Vice di Rory Read, e dal 2014 come CEO) Intel ha cambiato per quattro CEO: Otellini, Krzanich, Swan ed ora Gelsinger.

Per questo motivo, il nostro Carl8 si domanda: e se in cima alla catena alimentare del silicio ci fosse proprio Lisa Su?

Le vignette di Carl8 sono state realizzate utilizzando la tavoletta grafica XP-Pen Artist 13.3 Pro.

Pagina ufficiale della XP-Pen Artist 13.3 Pro