Lisa Su becomes Biden Tech Advisor

Recentemente Lisa Su, CEO di AMD, è entrata a far parte - come Tech Advisor - dello staff di consiglieri del Presidente degli Stati Uniti, Biden. Si tratta di una posizione dotata di scarsi poteri decisionali ma, essendo di prestigio, potrebbe rivelarsi utile per convincere Biden a muoversi in certi ambiti ...

Proprio su questo punto gioca il nostro Carlo: che Lisa Su voglia sfruttare la posizione conquistata per mettere nei guai NVIDIA? ;P