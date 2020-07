Recensione cuffie Cooler Master MH670 Wireless, addio cavi e che autonomia!

La postazione da gioco di ogni appassionato che si rispetti risulta nella maggior parte dei casi ricolma di periferiche, accessori, gadget a tema, chi più ne ha più ne metta. Tra le fila di questi però si annovera un nemico molto potente, spesso difficile da combattere.. cavi e cavetti vari, maledizione!

Sono ovunque, servono per ogni periferica e/o accessorio, e spesso non se ne può fare a meno. La tastiera cablata e tutt'altra cosa rispetto ad una wireless per svariati motivi, idem il mouse salvo specifici prodotti - uno tra questi è il Razer Mamba che utilizzo da anni ormai - che riescono a combinare la connessione wireless con ottime performance, garantendo sopratutto una discreta autonomia.

Tra questi vi sono ovviamente anche le cuffie, non me ne vogliano i miei amici audiofili - so bene cosa significa avere un hardware dedicato con tanto di cavo di un certo livello - ma io stesso come tanti altri preferirei un paio che mi garantisse una certa "libertà e spensieratezza" durante l'uso.

Dopo tanto, forse troppo tempo, credo di aver raggiunto la pace dei sensi grazie a Cooler Master, che a fine Febbraio ha lanciato nel nostro paese le nuove cuffie presentate al CES 2020 di Las Vegas, tra cui il modello MH670 che sto provando ormai da diverse settimane.

Si tratta di un prodotto esteticamente molto pulito e sprovvisto di alcun tipo di retro-illuminazione, il quale vanta due driver con magneti al neodimio da 50mm e supporto onboard per il Dolby Surround 7.1 virtuale, microfono omnidirezionale removibile, connettività doppia (Wireless a 2,4GHz a bassa latenza utilizzabile tramite apposito dongle USB, oppure tramite jack TRRS da 3,5mm fornito in bundle) ed una batteria al litio integrata che, stando a Cooler Master, consentirebbe di raggiungere le 20 ore di utilizzo continuativo.

Si tratta di un modello top di gamma che rinuncia a qualsiasi compromesso, il cui obiettivo è quello di offrire la migliore esperienza d'uso possibile. Ovviamente la qualità si paga, e per acquistarle attualmente servono dalle 100€ alle 110€ circa.

Una cifra piuttosto rilevante che però potrebbe essere tranquillamente giustificata, laddove la qualità sul campo si rivelasse equivalente a quanto promesso da Cooler Master.. ed è qui che entriamo in gioco noi! 😎