Biomutant protagonista di questo giovedì #GFN, ed altri 15 giochi in arrivo

GeForce NOW è sempre in continua evoluzione e anche questo giovedì all’insegna di #GFN porta con sé dei nuovi giochi entusiasmanti. Biomutant, il tanto atteso gioco d’azione post-apocalittico di Kung-fu di Experiment 101 e THQ Nordic, è in arrivo su GeForce NOW – il lancio per PC (Steam) è previsto per il 25 maggio.

Un’avventura da provare attraverso tutti i dispositivi

Le notizie non finiscono qui per Biomutant. Sin dalla sua nascita, GeForce NOW permette ai giocatori di vivere le loro avventure ovunque, attraverso qualsiasi dispositivo supportato e anche su un Chromebook, Mac o dispositivo mobile.

"Siamo felici che grazie a GeForce NOW un numero maggiore di giocatori potrà godersi gli sviluppi di questa strana creatura in continua evoluzione, insieme al suo florido mondo di gioco", ha dichiarato Florian Emmerich, Head of PR di THQ Nordic, publisher di Biomutant. "Ora i giocatori potranno scoprire tutto ciò che abbiamo in serbo per loro, anche se il loro PC non è tra i più nuovi e potenti".

Inizia a giocare con i nuovi titoli su GFN

Infine, ma di certo non di minore importanza, non sarebbe un giovedì all’insegna di #GFN senza l’arrivo di altri fantastici titoli. Di seguito la lista completa dei giochi in arrivo per i membri questa settimana:

Hood: Outlaws & Legends (lancio su Steam, Epic Games Store)

Battlefleet Gothic: Armada (Steam)

Bridge Constructor Portal (Steam)

Child of Light (Ubisoft Connect)

DoDonPachi Resurrection (Steam)

Hyperdrive Massacre (Steam)

MotoGP™21 (Epic Games Store)

Move or Die (Steam)

Ostriv (Steam)

Outland (Steam)

Space Crew (Steam)

Three Kingdoms: The Last Warlord (Steam)

Warhammer 40,000: Inquisitor - Prophecy (Steam)

When Ski Lifts Go Wrong (Steam)

Di ritorno su GeForce NOW: