BlueStacks lancia Creator Studio & Creator Hub

BlueStacks, la prima piattaforma di gioco Android basata su cloud, ha lanciato oggi un'altra novità: Creator Studio & Creator Hub per il modding e la condivisione di game su mobile moddati. Con questo lancio, i giochi per cellulari sviluppati sui motori Cocos, Unity e Unreal possono essere facilmente modificati e condivisi, raggiungendo oltre quattro miliardi di utenti e 4,5 milioni di creator.

BlueStacks Creator Studio & Creator Hub rende fruibili da tutti gli utenti i contenuti generati dalla community globale del mobile gaming, e permette di creare e condividere infinite versioni di giochi per mobile. Il modding può essere implementato su tre livelli: base, intermedio e avanzato.

Il modding base dà la facoltà di intervenire sui colori; ad esempio è possibile creare una dark-mode per un gioco, simile ai filtri di Instagram. Il modding intermedio è invece connesso agli eventi in-game e permette di personalizzare gli effetti grafici durante i fight e colpi andati a segno. Infine, con il modding avanzato, è possibile modificare le texture 2D e 3D all'interno del gioco, compresi gli elementi di gioco come gli indumenti e i costumi dell'avatar.

Supportato da now.gg e now.gg’s NFG platform, Creator Studio & Creator Hub permette la frammentazione del codice di gioco, degli eventi di gioco e della game art, consentendo agli utenti di condividere le loro esperienze moddate tramite un semplice link e dando la possibilità di creare un'esperienza mobile condivisibile e coinvolgente.

"Entro il 2025, la maggior parte dei mobile gamer giocherà titoli moddati", dichiara Rosen Sharma, CEO e Founder di BlueStacks e now.gg. "Immagina di cercare un gioco e trovare le versioni moddate dai tuoi giocatori e streamer preferiti e dai loro fan. Rendere globalmente accessibile il modding game per mobile apre infinite possibilità per gamer e creator, cambiando per sempre il modo in cui si costruisce, condivide e vive il mobile gaming."

"I contenuti generati dagli utenti - come i giochi moddati - sono un'importante forma di espressione di sé. Nello stesso modo in cui cambiamo i nostri vestiti per adattarli ai nostri stati d'animo, le persone presto chiederanno di giocare solo a giochi con mods in grado di adattarsi al loro umore, all'esperienza desiderata e alle loro preferenze", continua Huabin Lin, Technology Director di Cocos. "Il mobile game modding di BlueStacks sta spianando la strada affinché le mod siano il modo predefinito di giocare su mobile in futuro".

"I più popolari videogame per PC possono avere decine di migliaia di mod create per loro. Fino ad ora, invece, non era possibile moddare i giochi per mobile", afferma Aevatrex (al secolo Jonathan Fermin), uno dei più popolari streamer di mobile gaming. "Con il modding di BlueStacks, ci sono infinite possibilità. Una delle mie mod preferite è quella in cui un Mr. Bean ballerino appare per celebrare la vittoria del giocatore in Lords Mobile".

Il modding di giochi per mobile di BlueStacks è disponibile gratuitamente qui per operare sul player BlueStacks X e qui per il modding in cloud.